Фестиваль из Сысерти собрал первый миллион рублей за месяц до закрытия сбора

18 марта 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Судьба фестиваля решится 15 апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU Команда сысертского фестиваля «Лето на заводе», которая впервые за четыре года осталась без президентского гранта, собрала первый миллион рублей. Теперь организаторам нужно набрать еще 13,5 миллиона — меньше, чем за месяц, чтобы праздник для свердловчан точно состоялся. «Мы собрали первый миллион. Принимаем поздравления! И, конечно, крепко, по-горнозаводски обнимаем всех тех, кто словом и делом вкладывается в фестиваль. Вы — мощь», — сообщают представители фестиваля в своем telegram-канале. Команда «Лета на заводе» забила тревогу в январе, когда не получила президентский грант. Организаторы открыли сайт для пожертвований — им необходимо собрать хотя бы половину суммы до 15 апреля, чтобы воплотить проект в усеченном формате. Также создатели фестиваля ведут переговоры с бизнесом и властью, чтобы найти деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команда сысертского фестиваля «Лето на заводе», которая впервые за четыре года осталась без президентского гранта, собрала первый миллион рублей. Теперь организаторам нужно набрать еще 13,5 миллиона — меньше, чем за месяц, чтобы праздник для свердловчан точно состоялся. «Мы собрали первый миллион. Принимаем поздравления! И, конечно, крепко, по-горнозаводски обнимаем всех тех, кто словом и делом вкладывается в фестиваль. Вы — мощь», — сообщают представители фестиваля в своем telegram-канале. Команда «Лета на заводе» забила тревогу в январе, когда не получила президентский грант. Организаторы открыли сайт для пожертвований — им необходимо собрать хотя бы половину суммы до 15 апреля, чтобы воплотить проект в усеченном формате. Также создатели фестиваля ведут переговоры с бизнесом и властью, чтобы найти деньги.