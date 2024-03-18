Фестиваль из Сысерти собрал первый миллион рублей за месяц до закрытия сбора

Команда сысертского фестиваля «Лето на заводе», которая впервые за четыре года осталась без президентского гранта, собрала первый миллион рублей. Теперь организаторам нужно набрать еще 13,5 миллиона — меньше, чем за месяц, чтобы праздник для свердловчан точно состоялся.
«Мы собрали первый миллион. Принимаем поздравления! И, конечно, крепко, по-горнозаводски обнимаем всех тех, кто словом и делом вкладывается в фестиваль. Вы — мощь», — сообщают представители фестиваля в своем telegram-канале.
Команда «Лета на заводе» забила тревогу в январе, когда не получила президентский грант. Организаторы открыли сайт для пожертвований — им необходимо собрать хотя бы половину суммы до 15 апреля, чтобы воплотить проект в усеченном формате. Также создатели фестиваля ведут переговоры с бизнесом и властью, чтобы найти деньги.
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