Фестиваль из Сысерти собрал первый миллион рублей за месяц до закрытия сбора

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Старт фестиваля Лето на Заводе. Сысерть, лето, отдых, креативный кластер
Судьба фестиваля решится 15 апреля Фото:

Команда сысертского фестиваля «Лето на заводе», которая впервые за четыре года осталась без президентского гранта, собрала первый миллион рублей. Теперь организаторам нужно набрать еще 13,5 миллиона — меньше, чем за месяц, чтобы праздник для свердловчан точно состоялся.

«Мы собрали первый миллион. Принимаем поздравления! И, конечно, крепко, по-горнозаводски обнимаем всех тех, кто словом и делом вкладывается в фестиваль. Вы — мощь», — сообщают представители фестиваля в своем telegram-канале.

Команда «Лета на заводе» забила тревогу в январе, когда не получила президентский грант. Организаторы открыли сайт для пожертвований — им необходимо собрать хотя бы половину суммы до 15 апреля, чтобы воплотить проект в усеченном формате. Также создатели фестиваля ведут переговоры с бизнесом и властью, чтобы найти деньги.

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Команда сысертского фестиваля «Лето на заводе», которая впервые за четыре года осталась без президентского гранта, собрала первый миллион рублей. Теперь организаторам нужно набрать еще 13,5 миллиона — меньше, чем за месяц, чтобы праздник для свердловчан точно состоялся. «Мы собрали первый миллион. Принимаем поздравления! И, конечно, крепко, по-горнозаводски обнимаем всех тех, кто словом и делом вкладывается в фестиваль. Вы — мощь», — сообщают представители фестиваля в своем telegram-канале. Команда «Лета на заводе» забила тревогу в январе, когда не получила президентский грант. Организаторы открыли сайт для пожертвований — им необходимо собрать хотя бы половину суммы до 15 апреля, чтобы воплотить проект в усеченном формате. Также создатели фестиваля ведут переговоры с бизнесом и властью, чтобы найти деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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