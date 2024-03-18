Общество Образование Учеников школы Екатеринбурга, к которой съехались пожарные, перевели на дистант 19 марта 2024 в 10:09 Размер текста - 17 + Специалисты устранят поломку в счетчике школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Учеников екатеринбургской школы №125, к которой утром 19 марта съехались 13 пожарных машин, переведут на дистанционное обучение. В учреждении отключилось электричество, рассказали URA.RU в департаменте образования Екатеринбурга. «Замыкания не было. Небольшая поломка в счетчике. Первая смена в связи с отсутствием электричества с утра переведена на дистант», — сказано в сообщении. Поломку устранят в течении часа. На вызов приехали 36 пожарных. По словам спасателей, в школе произошло короткое замыкание без последующего горения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Учеников екатеринбургской школы №125, к которой утром 19 марта съехались 13 пожарных машин, переведут на дистанционное обучение. В учреждении отключилось электричество, рассказали URA.RU в департаменте образования Екатеринбурга. «Замыкания не было. Небольшая поломка в счетчике. Первая смена в связи с отсутствием электричества с утра переведена на дистант», — сказано в сообщении. Поломку устранят в течении часа. На вызов приехали 36 пожарных. По словам спасателей, в школе произошло короткое замыкание без последующего горения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям