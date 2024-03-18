18 марта 2024

Учеников школы Екатеринбурга, к которой съехались пожарные, перевели на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, класс, парта, школьная мебель, школьный кабинет
Специалисты устранят поломку в счетчике школы Фото:

Учеников екатеринбургской школы №125, к которой утром 19 марта съехались 13 пожарных машин, переведут на дистанционное обучение. В учреждении отключилось электричество, рассказали URA.RU в департаменте образования Екатеринбурга.

«Замыкания не было. Небольшая поломка в счетчике. Первая смена в связи с отсутствием электричества с утра переведена на дистант», — сказано в сообщении. Поломку устранят в течении часа.

На вызов приехали 36 пожарных. По словам спасателей, в школе произошло короткое замыкание без последующего горения.

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Учеников екатеринбургской школы №125, к которой утром 19 марта съехались 13 пожарных машин, переведут на дистанционное обучение. В учреждении отключилось электричество, рассказали URA.RU в департаменте образования Екатеринбурга. «Замыкания не было. Небольшая поломка в счетчике. Первая смена в связи с отсутствием электричества с утра переведена на дистант», — сказано в сообщении. Поломку устранят в течении часа. На вызов приехали 36 пожарных. По словам спасателей, в школе произошло короткое замыкание без последующего горения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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