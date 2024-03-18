Учеников школы Екатеринбурга, к которой съехались пожарные, перевели на дистант

Специалисты устранят поломку в счетчике школы
Учеников екатеринбургской школы №125, к которой утром 19 марта съехались 13 пожарных машин, переведут на дистанционное обучение. В учреждении отключилось электричество, рассказали URA.RU в департаменте образования Екатеринбурга.
«Замыкания не было. Небольшая поломка в счетчике. Первая смена в связи с отсутствием электричества с утра переведена на дистант», — сказано в сообщении. Поломку устранят в течении часа.
На вызов приехали 36 пожарных. По словам спасателей, в школе произошло короткое замыкание без последующего горения.
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