Экономика Мишустин увеличил финансирование челябинского туризма 20 марта 2024 в 10:29 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин увеличил сумму субсидии на челябинский туризм Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил финансирование туризма Челябинской области. Как следует из подписанного распоряжения, регион получит на 82,3 млн рублей больше, чем предполагалось ранее. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение единой субсидии бюджетам субъектов РФ на достижение показателей госпрограммы РФ „Развитие туризма“ на 2024 год. Челябинская область — 208,2 млн рублей», — отмечено в документе. Первоначально в бюджете была запланирована другая сумма. Предполагалось, что регион получит 125,9 млн рублей. Госпрограмма нацелена на решение ряда задач. Усилия властей призваны улучшить туристскую инфраструктуру, снять фактор сезонности, сократить административные барьеры, повысить кадровый потенциал отрасли. Также правительство стремится повысить разнообразие внутреннего турпродукта, развить цифровые средства навигации и формирования туров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил финансирование туризма Челябинской области. Как следует из подписанного распоряжения, регион получит на 82,3 млн рублей больше, чем предполагалось ранее. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение единой субсидии бюджетам субъектов РФ на достижение показателей госпрограммы РФ „Развитие туризма“ на 2024 год. Челябинская область — 208,2 млн рублей», — отмечено в документе. Первоначально в бюджете была запланирована другая сумма. Предполагалось, что регион получит 125,9 млн рублей. Госпрограмма нацелена на решение ряда задач. Усилия властей призваны улучшить туристскую инфраструктуру, снять фактор сезонности, сократить административные барьеры, повысить кадровый потенциал отрасли. Также правительство стремится повысить разнообразие внутреннего турпродукта, развить цифровые средства навигации и формирования туров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям