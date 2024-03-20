Челябинцам рассказали, где продают самые дешевые и дорогие коттеджи рядом с ГЛК

20 марта 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

В регионе стоимость коттеджей в среднем составляет от 500 тысяч до семи млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области рядом с горнолыжными курортами можно купить загородную недвижимость со средней стоимостью от 500 тысяч до семи млн рублей. Самые доступные коттеджи расположены на курорте в Миньяре, а самый высокий ценник в Тургояке на курорте «Солнечная долина», сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Если рассматривать среднюю стоимость домов среди локаций около горнолыжных курортов Челябинской области, то самый доступный ценник наблюдается в Миньяре на одноименном курорте — 500 тысяч рублей. А самый высокий ценник в Тургояке на ГЛК „Солнечная долина“, — 7 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. При этом специалисты отметили, больше всего коттеджей в хорошем состоянии находится в продаже в Миассе Челябинской области. Рядом с горнолыжным курортом «Солнечная долина» продается около 730 вариантов коттеджей, в том числе 460 небольших частных домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области рядом с горнолыжными курортами можно купить загородную недвижимость со средней стоимостью от 500 тысяч до семи млн рублей. Самые доступные коттеджи расположены на курорте в Миньяре, а самый высокий ценник в Тургояке на курорте «Солнечная долина», сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Если рассматривать среднюю стоимость домов среди локаций около горнолыжных курортов Челябинской области, то самый доступный ценник наблюдается в Миньяре на одноименном курорте — 500 тысяч рублей. А самый высокий ценник в Тургояке на ГЛК „Солнечная долина“, — 7 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. При этом специалисты отметили, больше всего коттеджей в хорошем состоянии находится в продаже в Миассе Челябинской области. Рядом с горнолыжным курортом «Солнечная долина» продается около 730 вариантов коттеджей, в том числе 460 небольших частных домов.