Челябинцам рассказали, где продают самые дешевые и дорогие коттеджи рядом с ГЛК

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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом, дом кочнева
В регионе стоимость коттеджей в среднем составляет от 500 тысяч до семи млн рублей Фото:

В Челябинской области рядом с горнолыжными курортами можно купить загородную недвижимость со средней стоимостью от 500 тысяч до семи млн рублей. Самые доступные коттеджи расположены на курорте в Миньяре, а самый высокий ценник в Тургояке на курорте «Солнечная долина», сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Если рассматривать среднюю стоимость домов среди локаций около горнолыжных курортов Челябинской области, то самый доступный ценник наблюдается в Миньяре на одноименном курорте — 500 тысяч рублей. А самый высокий ценник в Тургояке на ГЛК „Солнечная долина“, — 7 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

При этом специалисты отметили, больше всего коттеджей в хорошем состоянии находится в продаже в Миассе Челябинской области. Рядом с горнолыжным курортом «Солнечная долина» продается около 730 вариантов коттеджей, в том числе 460 небольших частных домов.

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В Челябинской области рядом с горнолыжными курортами можно купить загородную недвижимость со средней стоимостью от 500 тысяч до семи млн рублей. Самые доступные коттеджи расположены на курорте в Миньяре, а самый высокий ценник в Тургояке на курорте «Солнечная долина», сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Если рассматривать среднюю стоимость домов среди локаций около горнолыжных курортов Челябинской области, то самый доступный ценник наблюдается в Миньяре на одноименном курорте — 500 тысяч рублей. А самый высокий ценник в Тургояке на ГЛК „Солнечная долина“, — 7 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. При этом специалисты отметили, больше всего коттеджей в хорошем состоянии находится в продаже в Миассе Челябинской области. Рядом с горнолыжным курортом «Солнечная долина» продается около 730 вариантов коттеджей, в том числе 460 небольших частных домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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