Команда Куйвашева в разы увеличила финансирование ученых

Финансирование свердловских ученых увеличили в 3,5 раза. Решение утвердили на заседании областного правительства 21 марта, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
«С 40 до 140 миллионов рублей увеличена поддержка коллективов ученых. Их проекты будут отбираться по конкурсу, организованному правительством Свердловской области совместно с Российским научным фондом (РНФ). Победители получат средства на реализацию своих идей. В текущем году 70 миллионов рублей поступят из областного бюджета и 70 миллионов рублей — средства РНФ», — говорится в сообщении.
В департаменте уточнили, что денег дадут преимущественно на коллективные проекты ученых. На финансирование одного научного проекта из РНФ и областного бюджета готовы выделить до 25 миллионов рублей. В 2023 году на развитие уральской науки из федерального бюджета выделили 2,2 миллиарда.
В конце января агентство писало, что губернатор Евгений Куйвашев наградил 24 ученых. Премия составила 200 тысяч рублей.
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