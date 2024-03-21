Команда Куйвашева в разы увеличила финансирование ученых

21 марта 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Врачи-лаборанты анализируют химический состав крови ДИП Финансирование свердловских ученых увеличили в 3,5 раза. Решение утвердили на заседании областного правительства 21 марта, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. «С 40 до 140 миллионов рублей увеличена поддержка коллективов ученых. Их проекты будут отбираться по конкурсу, организованному правительством Свердловской области совместно с Российским научным фондом (РНФ). Победители получат средства на реализацию своих идей. В текущем году 70 миллионов рублей поступят из областного бюджета и 70 миллионов рублей — средства РНФ», — говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что денег дадут преимущественно на коллективные проекты ученых. На финансирование одного научного проекта из РНФ и областного бюджета готовы выделить до 25 миллионов рублей. В 2023 году на развитие уральской науки из федерального бюджета выделили 2,2 миллиарда. В конце января агентство писало, что губернатор Евгений Куйвашев наградил 24 ученых. Премия составила 200 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финансирование свердловских ученых увеличили в 3,5 раза. Решение утвердили на заседании областного правительства 21 марта, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. «С 40 до 140 миллионов рублей увеличена поддержка коллективов ученых. Их проекты будут отбираться по конкурсу, организованному правительством Свердловской области совместно с Российским научным фондом (РНФ). Победители получат средства на реализацию своих идей. В текущем году 70 миллионов рублей поступят из областного бюджета и 70 миллионов рублей — средства РНФ», — говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что денег дадут преимущественно на коллективные проекты ученых. На финансирование одного научного проекта из РНФ и областного бюджета готовы выделить до 25 миллионов рублей. В 2023 году на развитие уральской науки из федерального бюджета выделили 2,2 миллиарда. В конце января агентство писало, что губернатор Евгений Куйвашев наградил 24 ученых. Премия составила 200 тысяч рублей.