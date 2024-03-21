Команда Куйвашева в разы увеличила финансирование ученых

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Врачи-лаборанты анализируют химический состав крови
Врачи-лаборанты анализируют химический состав крови

Финансирование свердловских ученых увеличили в 3,5 раза. Решение утвердили на заседании областного правительства 21 марта, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

«С 40 до 140 миллионов рублей увеличена поддержка коллективов ученых. Их проекты будут отбираться по конкурсу, организованному правительством Свердловской области совместно с Российским научным фондом (РНФ). Победители получат средства на реализацию своих идей. В текущем году 70 миллионов рублей поступят из областного бюджета и 70 миллионов рублей — средства РНФ», — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что денег дадут преимущественно на коллективные проекты ученых. На финансирование одного научного проекта из РНФ и областного бюджета готовы выделить до 25 миллионов рублей. В 2023 году на развитие уральской науки из федерального бюджета выделили 2,2 миллиарда.

В конце января агентство писало, что губернатор Евгений Куйвашев наградил 24 ученых. Премия составила 200 тысяч рублей.

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Финансирование свердловских ученых увеличили в 3,5 раза. Решение утвердили на заседании областного правительства 21 марта, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. «С 40 до 140 миллионов рублей увеличена поддержка коллективов ученых. Их проекты будут отбираться по конкурсу, организованному правительством Свердловской области совместно с Российским научным фондом (РНФ). Победители получат средства на реализацию своих идей. В текущем году 70 миллионов рублей поступят из областного бюджета и 70 миллионов рублей — средства РНФ», — говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что денег дадут преимущественно на коллективные проекты ученых. На финансирование одного научного проекта из РНФ и областного бюджета готовы выделить до 25 миллионов рублей. В 2023 году на развитие уральской науки из федерального бюджета выделили 2,2 миллиарда. В конце января агентство писало, что губернатор Евгений Куйвашев наградил 24 ученых. Премия составила 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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