В челябинском микрорайоне Чурилово открывается новая детская поликлиника. Фото

22 марта 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Поликлинику торжественно откроют 25 марта в 12.00 по местному времени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В микрорайоне Чурилово в Челябинске в ЖК «Яблоневый» откроют единственную в микрорайоне детскую поликлинику. Торжественное открытие, в котором примет участие глава Челябинска Наталья Котова, состоится 25 марта в 12.00 по местному времени, сообщили в пресс-службе мэрии. «В понедельник, 25 марта, в 12.00 состоится торжественное открытие детской поликлиники в микрорайоне. В мероприятии примет участие глава Челябинска Наталья Котова, исполняющий обязанности министра здравоохранения Челябинской области Елена Недочукова, главный врач ДГКБ№1 Чеслав Ведом», — сообщили в пресс-службе. Поликлиника будет расположена в ЖК «Яблоневый» по адресу улица 2-я Эльтонская, дом 30б. Под филиал детской горбольницы № 1 выделили помещение на первом этаже многоквартирного дома. Врачебные кабинеты в здании уже отремонтированы и оснащены всем необходимым. Ранее детская поликлиника в микрорайоне была расположена на улице Трашутина, но 1 марта 2023 года ее закрыли навсегда. Экспертиза заключила, что здание поликлиники находится в аварийном состоянии. На данный момент жители микрорайона жалуются на полное отсутствие детской поликлиники в большом микрорайоне. В микрорайоне Чурилово в Челябинске в ЖК «Яблоневый» откроют единственную в микрорайоне детскую поликлинику Фото: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps/56/chelyabinsk/?ll=61.402554%2C55.159897&z=11 Новая поликлиника появится по адресу 2-я Эльтонская 30 Б Фото: Яндекс карты,https://yandex.ru/maps/56/chelyabinsk/?ll=61.402554%2C55.159897&z=11 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Чурилово в Челябинске в ЖК «Яблоневый» откроют единственную в микрорайоне детскую поликлинику. Торжественное открытие, в котором примет участие глава Челябинска Наталья Котова, состоится 25 марта в 12.00 по местному времени, сообщили в пресс-службе мэрии. «В понедельник, 25 марта, в 12.00 состоится торжественное открытие детской поликлиники в микрорайоне. В мероприятии примет участие глава Челябинска Наталья Котова, исполняющий обязанности министра здравоохранения Челябинской области Елена Недочукова, главный врач ДГКБ№1 Чеслав Ведом», — сообщили в пресс-службе. Поликлиника будет расположена в ЖК «Яблоневый» по адресу улица 2-я Эльтонская, дом 30б. Под филиал детской горбольницы № 1 выделили помещение на первом этаже многоквартирного дома. Врачебные кабинеты в здании уже отремонтированы и оснащены всем необходимым. Ранее детская поликлиника в микрорайоне была расположена на улице Трашутина, но 1 марта 2023 года ее закрыли навсегда. Экспертиза заключила, что здание поликлиники находится в аварийном состоянии. На данный момент жители микрорайона жалуются на полное отсутствие детской поликлиники в большом микрорайоне.