21 марта 2024

В челябинском микрорайоне Чурилово открывается новая детская поликлиника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство городского парка в снег. Курган , детская поликлиника, улица савельева
Поликлинику торжественно откроют 25 марта в 12.00 по местному времени Фото:

В микрорайоне Чурилово в Челябинске в ЖК «Яблоневый» откроют единственную в микрорайоне детскую поликлинику. Торжественное открытие, в котором примет участие глава Челябинска Наталья Котова, состоится 25 марта в 12.00 по местному времени, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В понедельник, 25 марта, в 12.00 состоится торжественное открытие детской поликлиники в микрорайоне. В мероприятии примет участие глава Челябинска Наталья Котова, исполняющий обязанности министра здравоохранения Челябинской области Елена Недочукова, главный врач ДГКБ№1 Чеслав Ведом», — сообщили в пресс-службе.

Поликлиника будет расположена в ЖК «Яблоневый» по адресу улица 2-я Эльтонская, дом 30б. Под филиал детской горбольницы № 1 выделили помещение на первом этаже многоквартирного дома. Врачебные кабинеты в здании уже отремонтированы и оснащены всем необходимым.

Ранее детская поликлиника в микрорайоне была расположена на улице Трашутина, но 1 марта 2023 года ее закрыли навсегда. Экспертиза заключила, что здание поликлиники находится в аварийном состоянии. На данный момент жители микрорайона жалуются на полное отсутствие детской поликлиники в большом микрорайоне.

В микрорайоне Чурилово в Челябинске в ЖК «Яблоневый» откроют единственную в микрорайоне детскую поликлинику
В микрорайоне Чурилово в Челябинске в ЖК «Яблоневый» откроют единственную в микрорайоне детскую поликлинику
Фото:
Новая поликлиника появится по адресу 2-я Эльтонская 30 Б
Новая поликлиника появится по адресу 2-я Эльтонская 30 Б
Фото:

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В микрорайоне Чурилово в Челябинске в ЖК «Яблоневый» откроют единственную в микрорайоне детскую поликлинику. Торжественное открытие, в котором примет участие глава Челябинска Наталья Котова, состоится 25 марта в 12.00 по местному времени, сообщили в пресс-службе мэрии. «В понедельник, 25 марта, в 12.00 состоится торжественное открытие детской поликлиники в микрорайоне. В мероприятии примет участие глава Челябинска Наталья Котова, исполняющий обязанности министра здравоохранения Челябинской области Елена Недочукова, главный врач ДГКБ№1 Чеслав Ведом», — сообщили в пресс-службе. Поликлиника будет расположена в ЖК «Яблоневый» по адресу улица 2-я Эльтонская, дом 30б. Под филиал детской горбольницы № 1 выделили помещение на первом этаже многоквартирного дома. Врачебные кабинеты в здании уже отремонтированы и оснащены всем необходимым. Ранее детская поликлиника в микрорайоне была расположена на улице Трашутина, но 1 марта 2023 года ее закрыли навсегда. Экспертиза заключила, что здание поликлиники находится в аварийном состоянии. На данный момент жители микрорайона жалуются на полное отсутствие детской поликлиники в большом микрорайоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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