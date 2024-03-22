Мужчина пропал сутки назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске разыскивают 65-летнего мужчину, который 21 марта ушел с садового участка и нуждается в медицинской помощи. Особой приметой является повреждение левой ноздри, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион Спас».

«Пропал Биктимиров Халик Маликович, 04.01.1959 г. р. (65 лет). 21 марта ушел из СНТ „Строитель“, улица Центральная, участок 321. Ночью 22 марта был замечен на Краснопольском проспекте у дома №34. Особая примета — откушена левая ноздря», — сообщили волонтеры.

Волонтеры уточнили, что рост мужчины составляет 160 см, телосложение среднее, внешность азиатская, на лице щетина, волосы темные с сединой. Был одет в синие джинсы, серый пиджак, черную вязаную шапку, серые короткие кирзовые сапоги. По данным волонтеров, пенсионер нуждается в медпомощи.

Мужчина нуждается в медицинской помощи паблик «Легион Спас

Около двух часов ночи его видели в Челябинске паблик «Легион Спас