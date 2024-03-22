Глава пермской митрополии Мефодий молится о жертвах теракта

Пермский митрополит молится о душах погибших
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий скорбит и молится о жертвах теракта в Подмосковье. Информация об этом опубликована на сайте Пермской митрополии РПЦ.
«С глубокой скорбью воспринял весть об ужасном теракте, произошедшем в Подмосковном городе Красногорске, в концертном зале „Крокус Сити Холл“. Возношу свои молитвы об упокоении душ невинноубиенных и о скорейшем выздоровлении раненых», — приводятся на сайте слова митрополита Мефодия.
Мефодий подчеркнул, что желает семьям погибших мужественно перенести боль утраты. Он добавил, что надеется на выздоровление пострадавших при теракте.
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