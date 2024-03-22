22 марта 2024

Глава пермской митрополии Мефодий молится о жертвах теракта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеволод Чаплин. Москва, иконостас, свеча, служба в храме, чаплин всеволод
Пермский митрополит молится о душах погибших Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий скорбит и молится о жертвах теракта в Подмосковье. Информация об этом опубликована на сайте Пермской митрополии РПЦ.

«С глубокой скорбью воспринял весть об ужасном теракте, произошедшем в Подмосковном городе Красногорске, в концертном зале „Крокус Сити Холл“. Возношу свои молитвы об упокоении душ невинноубиенных и о скорейшем выздоровлении раненых», — приводятся на сайте слова митрополита Мефодия.

Мефодий подчеркнул, что желает семьям погибших мужественно перенести боль утраты. Он добавил, что надеется на выздоровление пострадавших при теракте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий скорбит и молится о жертвах теракта в Подмосковье. Информация об этом опубликована на сайте Пермской митрополии РПЦ. «С глубокой скорбью воспринял весть об ужасном теракте, произошедшем в Подмосковном городе Красногорске, в концертном зале „Крокус Сити Холл“. Возношу свои молитвы об упокоении душ невинноубиенных и о скорейшем выздоровлении раненых», — приводятся на сайте слова митрополита Мефодия. Мефодий подчеркнул, что желает семьям погибших мужественно перенести боль утраты. Он добавил, что надеется на выздоровление пострадавших при теракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...