Выживший под завалами свердловский шахтер находится в реанимации

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Клинический институт мозга. Березовский, койка, клиника, больница, реанимация, лежачий больной
Пострадавшего доставили в районную ЦГБ Фото:
новость из сюжета
В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа

Рабочий, угодивший под завал в шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского главка УМВД Валерий Горелых.

«К сожалению, один из мужчин был обнаружен без признаков жизни. Его напарника обнаружили и в срочном порядке доставили для оказания медицинской помощи в районную ЦГБ, где он в тяжелом состоянии помещен в реанимацию. Искренние соболезнования семье и трудовому коллективу АО „СУБР“» — сказал полковник Горелых.

За дело взялись и следователи СКР, которые выяснят степень тяжести вреда, причиненного здоровью рабочему. Тело погибшего шахтера направят на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. А его семье АО «СУБР» выплатит три миллиона рублей.

Обрушение в шахте произошло из-за горного удара утром 25 марта на глубине 1130 метров. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.

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Рабочий, угодивший под завал в шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского главка УМВД Валерий Горелых. «К сожалению, один из мужчин был обнаружен без признаков жизни. Его напарника обнаружили и в срочном порядке доставили для оказания медицинской помощи в районную ЦГБ, где он в тяжелом состоянии помещен в реанимацию. Искренние соболезнования семье и трудовому коллективу АО „СУБР“» — сказал полковник Горелых. За дело взялись и следователи СКР, которые выяснят степень тяжести вреда, причиненного здоровью рабочему. Тело погибшего шахтера направят на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. А его семье АО «СУБР» выплатит три миллиона рублей. Обрушение в шахте произошло из-за горного удара утром 25 марта на глубине 1130 метров. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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