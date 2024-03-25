Выживший под завалами свердловский шахтер находится в реанимации

25 марта 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Пострадавшего доставили в районную ЦГБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа Рабочий, угодивший под завал в шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского главка УМВД Валерий Горелых. «К сожалению, один из мужчин был обнаружен без признаков жизни. Его напарника обнаружили и в срочном порядке доставили для оказания медицинской помощи в районную ЦГБ, где он в тяжелом состоянии помещен в реанимацию. Искренние соболезнования семье и трудовому коллективу АО „СУБР“» — сказал полковник Горелых. За дело взялись и следователи СКР, которые выяснят степень тяжести вреда, причиненного здоровью рабочему. Тело погибшего шахтера направят на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. А его семье АО «СУБР» выплатит три миллиона рублей. Обрушение в шахте произошло из-за горного удара утром 25 марта на глубине 1130 метров. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рабочий, угодивший под завал в шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского главка УМВД Валерий Горелых. «К сожалению, один из мужчин был обнаружен без признаков жизни. Его напарника обнаружили и в срочном порядке доставили для оказания медицинской помощи в районную ЦГБ, где он в тяжелом состоянии помещен в реанимацию. Искренние соболезнования семье и трудовому коллективу АО „СУБР“» — сказал полковник Горелых. За дело взялись и следователи СКР, которые выяснят степень тяжести вреда, причиненного здоровью рабочему. Тело погибшего шахтера направят на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. А его семье АО «СУБР» выплатит три миллиона рублей. Обрушение в шахте произошло из-за горного удара утром 25 марта на глубине 1130 метров. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.