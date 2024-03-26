Охрану школ, детсадов и ДК Екатеринбурга хотят усилить Росгвардией

26 марта 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Но услуги росгвардейцев обойдутся дороже (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К охране екатеринбургских школ, детсадов и учреждений культуры хотят привлечь Росгвардию. Это обсуждалось на закрытой части заседания гордумы, где заслушивался доклад об антитеррористической защищенности объектов, рассказали URA.RU два свидетеля. По данным мэрии, в полной мере требованиям безопасности соответствуют только девять объектов образования, в остальных закрываются лишь базовые потребности. Обсуждая уровень подготовки и профессионализм сотрудников ЧОПов, с которыми сейчас работают школы, участники дискуссии констатировали — нужны более подготовленные силы. «Но если сейчас услуги охранников в час стоят 97 рублей, то росгвардейцам придется платить по 250-300 рублей в час», — пояснил собеседник агентства. По его словам, в ближайшее время администрация и гордума подготовят обращения на имя губернатора Евгения Куйвашева и в федеральные структуры — с просьбой выделить допсредства. По словам второго источника, обсуждается и альтернативный сценарий, при котором в школах и учреждениях культуры введут дополнительного охранника. «На большинстве объектах сейчас устроено так, что один охранник делает обход и дежурит у дверей. Появляется временное окно, когда возле дверей никого нет», — пояснил собеседник URA.RU. Меры безопасности в регионе решили усилить после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. В общественных местах будут патрулировать усиленные наряды полиции и добровольцев. В торговых центрах выставят вооруженные группы кинологов. Также в регионе до 10 мая могут запретить практически все массовые и развлекательные мероприятия, ясности по этому поводу до сих пор нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К охране екатеринбургских школ, детсадов и учреждений культуры хотят привлечь Росгвардию. Это обсуждалось на закрытой части заседания гордумы, где заслушивался доклад об антитеррористической защищенности объектов, рассказали URA.RU два свидетеля. По данным мэрии, в полной мере требованиям безопасности соответствуют только девять объектов образования, в остальных закрываются лишь базовые потребности. Обсуждая уровень подготовки и профессионализм сотрудников ЧОПов, с которыми сейчас работают школы, участники дискуссии констатировали — нужны более подготовленные силы. «Но если сейчас услуги охранников в час стоят 97 рублей, то росгвардейцам придется платить по 250-300 рублей в час», — пояснил собеседник агентства. По его словам, в ближайшее время администрация и гордума подготовят обращения на имя губернатора Евгения Куйвашева и в федеральные структуры — с просьбой выделить допсредства. По словам второго источника, обсуждается и альтернативный сценарий, при котором в школах и учреждениях культуры введут дополнительного охранника. «На большинстве объектах сейчас устроено так, что один охранник делает обход и дежурит у дверей. Появляется временное окно, когда возле дверей никого нет», — пояснил собеседник URA.RU. Меры безопасности в регионе решили усилить после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. В общественных местах будут патрулировать усиленные наряды полиции и добровольцев. В торговых центрах выставят вооруженные группы кинологов. Также в регионе до 10 мая могут запретить практически все массовые и развлекательные мероприятия, ясности по этому поводу до сих пор нет.