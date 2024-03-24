После теракта в «Крокусе» свердловских добровольцев привлекли к охране объектов

25 марта 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

В Свердловской области к патрулированию на объектах привлекли добровольцев. Это следует из протокола внеочередного заседания региональной антитеррористической комиссии (АТК), который появился на официальном сайте. Группы добровольцев должны появиться до 25 марта. Также на улицах будут выставлены усиленные патрули из силовиков. В торговых и выставочных центрах появятся вооруженные кинологи, следует из документа. Кроме того, в Свердловской области до 10 мая запретили все массовые мероприятия. Меры безопасности в регионе решили усилить после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Вечером 22 марта мужчины в масках ворвались в здание и открыли стрельбу по людям. По последним данным, погибли 137 человек. Среди пострадавших есть и уроженцы Свердловской области. Одну из них — Викторию Ладейщикову — родные до сих пор не опознали среди погибших. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.