Кто в Челябинске зарабатывает больше 200 тысяч рублей

В Челябинске начальнику дорожников предлагают зарплату в 205 тысяч рублей

26 марта 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Кандидат должен иметь опыт работы на той же должности от трех лет и уметь руководить коллективом от 100 человек Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске начальник строительного участка в дорожной сфере может зарабатывать 205 тысяч рублей в месяц. Претендующий на зарплатный максимум специалист должен иметь опыт на руководящей должности и стаж работы от трех лет, сообщили 26 марта в пресс-службе Superjob. «Зарплатный максимум начальника участка в сфере дорожного строительства в Челябинске достигает 205 тысяч рублей. Такая зарплата предполагает наличие у кандидата стажа работы от трех лет, опыта работы на строительстве крупных объектов, а также опыта руководства коллективом от 100 человек», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отметили, в среднем зарплата начальника участка в сфере дорожного строительства в городе составляет 105 тысяч рублей. До 75 тысяч рублей зарабатывает специалист на такой должности при наличии строительного или технического образования, разбирающийся в стройматериалах, знающий порядок оформления проектно-сметной документации. А опыт работы с компьютерными программами и стаж работы у него должен быть от пяти лет. Зарплату до 85 тысяч рублей в городе будет получать такой специалист при условии наличия стажа работы от года, опытом работы на стройке по профилю работодателя и опытом взаимодействия с контролирующими органами. Также нужно иметь наличие регистрации в национальном реестре специалистов, наличие водительских прав категории «В», личный автомобиль и готовность к командировкам. До 115 тысяч рублей готовы платить специалисту из этой сферы с опытом работы на строительстве крупных дорожных объектов, опытом работы руководителем и стажем от двух лет. В основном работу по данному профилю ищут мужчины в возрасте 47 лет, с высшим образованием. Большинство из них готовы к переезду в другой город. Стаж работы на последнем месте у таких кандидатов в среднем составляет пять лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске начальник строительного участка в дорожной сфере может зарабатывать 205 тысяч рублей в месяц. Претендующий на зарплатный максимум специалист должен иметь опыт на руководящей должности и стаж работы от трех лет, сообщили 26 марта в пресс-службе Superjob. «Зарплатный максимум начальника участка в сфере дорожного строительства в Челябинске достигает 205 тысяч рублей. Такая зарплата предполагает наличие у кандидата стажа работы от трех лет, опыта работы на строительстве крупных объектов, а также опыта руководства коллективом от 100 человек», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отметили, в среднем зарплата начальника участка в сфере дорожного строительства в городе составляет 105 тысяч рублей. До 75 тысяч рублей зарабатывает специалист на такой должности при наличии строительного или технического образования, разбирающийся в стройматериалах, знающий порядок оформления проектно-сметной документации. А опыт работы с компьютерными программами и стаж работы у него должен быть от пяти лет. Зарплату до 85 тысяч рублей в городе будет получать такой специалист при условии наличия стажа работы от года, опытом работы на стройке по профилю работодателя и опытом взаимодействия с контролирующими органами. Также нужно иметь наличие регистрации в национальном реестре специалистов, наличие водительских прав категории «В», личный автомобиль и готовность к командировкам. До 115 тысяч рублей готовы платить специалисту из этой сферы с опытом работы на строительстве крупных дорожных объектов, опытом работы руководителем и стажем от двух лет. В основном работу по данному профилю ищут мужчины в возрасте 47 лет, с высшим образованием. Большинство из них готовы к переезду в другой город. Стаж работы на последнем месте у таких кандидатов в среднем составляет пять лет.