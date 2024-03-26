Стали известны все участники Чемпионата Европы по футболу: как устроен турнир, и кто будет играть

Все отборные матчи по футболу на Евро-2024 завершены

27 марта 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии Фото: Размик Закарян © URA.RU Последний участник, получивший право соревноваться в чемпионате Европы 2024 года по футболу, определился после матча сборной Польши против команды Уэльса. Польская команда будет состязаться в финальной стадии турнира. О том, как устроен турнир, и кто с кем будет играть — в материале URA.RU. Кто с кем будет играть Сборные разделены на несколько групп, победив в которых они выходят в 1/8 финала. В группу A попали: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария. В группе B будут матчи между сборными Испании, Хорватии, Италии и Албании. В группе C сыграют: Словения, Дания, Сербия, Англия. В группе D пройдут матчи между Польшей, Нидерландами, Австрией и Францией. Группа E состоит из Бельгии, Словакии, Румынии и Украины. В последней группе F находятся команды Турции, Грузии, Португалии и Чехии. Сборная России не приняла участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы — 2024. В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли совместное решение о приостановке выступления российских сборных и клубов во всех соревнованиях под эгидой организаций из-за проведения спецоперации РФ на Украине. Как устроен турнир В групповом этапе турнира сыграют 24 команды. Сборные, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучших среди занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф будет проводиться по олимпийской системе — проигравшая команда выбывает из турнира. После этого команды будут соревноваться в четвертьфиналах, полуфиналах и финале, который пройдет 14 июля. Матча за третье место не будет. Команды будут оценивать по большему количеству очков, лучшей разности забитых и пропущенных мячей, большему числу голов и меньшему количеству штрафных очков. Если команды сыграют вничью, то их места определятся в серии пенальти. Команда-победительница получит 40 золотых медалей. Проигравшая в финале — 40 серебряных медалей. Самим же сборным запрещено встречаться с соперниками по группе. Где и когда пройдет Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии на 10 стадионах в разных городах. Первый матч состоится 14 июня, а последний, на берлинском «Олимпиаштадионе», вмещающем почти 75 тысяч человек, через месяц, 14 июля. Матчи также пройдут в «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд), вмещающем 65 851 человек, в «Меркур Шпиль Арена» в Дюссельдорфе, в «Дойче банк Парк» (Франкфурт-на-Майне) и других. Прошлогодние победители турнира Первый турнир среди сборных Старого Света состоялся в 1960 году и с тех пор проходит каждые четыре года. За это время больше всего золотых медалей забирала команда Германии и Испании — у каждой страны их по три штуки. На втором месте Италия и Франция — с двумя медалями. СССР/Россия занимает пятое место по общему количеству побед на чемпионате Европы. Прошлый чемпионат должен был пройти в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 состоялся на год позже, с 11 июня по 11 июля 2021 года. Заполненность трибун по правилам должна была составлять не более 50%. Это был первый чемпионат Европы, проходящий на 11 стадионах 11 городов. Тогда победителем во второй раз стала Италия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Последний участник, получивший право соревноваться в чемпионате Европы 2024 года по футболу, определился после матча сборной Польши против команды Уэльса. Польская команда будет состязаться в финальной стадии турнира. О том, как устроен турнир, и кто с кем будет играть — в материале URA.RU. Сборные разделены на несколько групп, победив в которых они выходят в 1/8 финала. В группу A попали: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария. В группе B будут матчи между сборными Испании, Хорватии, Италии и Албании. В группе C сыграют: Словения, Дания, Сербия, Англия. В группе D пройдут матчи между Польшей, Нидерландами, Австрией и Францией. Группа E состоит из Бельгии, Словакии, Румынии и Украины. В последней группе F находятся команды Турции, Грузии, Португалии и Чехии. Сборная России не приняла участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы — 2024. В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли совместное решение о приостановке выступления российских сборных и клубов во всех соревнованиях под эгидой организаций из-за проведения спецоперации РФ на Украине. В групповом этапе турнира сыграют 24 команды. Сборные, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучших среди занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф будет проводиться по олимпийской системе — проигравшая команда выбывает из турнира. После этого команды будут соревноваться в четвертьфиналах, полуфиналах и финале, который пройдет 14 июля. Матча за третье место не будет. Команды будут оценивать по большему количеству очков, лучшей разности забитых и пропущенных мячей, большему числу голов и меньшему количеству штрафных очков. Если команды сыграют вничью, то их места определятся в серии пенальти. Команда-победительница получит 40 золотых медалей. Проигравшая в финале — 40 серебряных медалей. Самим же сборным запрещено встречаться с соперниками по группе. Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии на 10 стадионах в разных городах. Первый матч состоится 14 июня, а последний, на берлинском «Олимпиаштадионе», вмещающем почти 75 тысяч человек, через месяц, 14 июля. Матчи также пройдут в «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд), вмещающем 65 851 человек, в «Меркур Шпиль Арена» в Дюссельдорфе, в «Дойче банк Парк» (Франкфурт-на-Майне) и других. Первый турнир среди сборных Старого Света состоялся в 1960 году и с тех пор проходит каждые четыре года. За это время больше всего золотых медалей забирала команда Германии и Испании — у каждой страны их по три штуки. На втором месте Италия и Франция — с двумя медалями. СССР/Россия занимает пятое место по общему количеству побед на чемпионате Европы. Прошлый чемпионат должен был пройти в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 состоялся на год позже, с 11 июня по 11 июля 2021 года. Заполненность трибун по правилам должна была составлять не более 50%. Это был первый чемпионат Европы, проходящий на 11 стадионах 11 городов. Тогда победителем во второй раз стала Италия.