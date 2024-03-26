Полпред Якушев обратился к Росгвардии по особому поводу

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил военнослужащих, ветеранов и действующих сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте полпредства.
«Вы стоите на страже безопасности страны и ее граждан. Противостоите терроризму и экстремизму. Обеспечиваете охрану важных государственных объектов и специальных грузов. Мужественно и самоотверженно выполняете боевые задачи в районах специальной военной операции», — говорится в сообщении. Якушев отметил, что уральские росгвардейцы плодотворно взаимодействуют с коллегами из других силовых структур. Также они быстро выполняют боевые задания в зоне СВО. Полпред пожелал им успехов в службе.
К поздравлениям присоединился и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, передает областной департамент информполитики. В своем обращении он подчеркнул, что Росгвардия и ее сотрудники «надежно стоят на защите интересов государства».
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