26 марта 2024

Полпред Якушев обратился к Росгвардии по особому поводу

Якушев поздравил росгвардейцев с праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев. Тюмень , якушев владимир
Владимир Якушев похвалил росгвардейцев за профессионализм Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил военнослужащих, ветеранов и действующих сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте полпредства.

«Вы стоите на страже безопасности страны и ее граждан. Противостоите терроризму и экстремизму. Обеспечиваете охрану важных государственных объектов и специальных грузов. Мужественно и самоотверженно выполняете боевые задачи в районах специальной военной операции», — говорится в сообщении. Якушев отметил, что уральские росгвардейцы плодотворно взаимодействуют с коллегами из других силовых структур. Также они быстро выполняют боевые задания в зоне СВО. Полпред пожелал им успехов в службе.

К поздравлениям присоединился и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, передает областной департамент информполитики. В своем обращении он подчеркнул, что Росгвардия и ее сотрудники «надежно стоят на защите интересов государства».

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил военнослужащих, ветеранов и действующих сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте полпредства. «Вы стоите на страже безопасности страны и ее граждан. Противостоите терроризму и экстремизму. Обеспечиваете охрану важных государственных объектов и специальных грузов. Мужественно и самоотверженно выполняете боевые задачи в районах специальной военной операции», — говорится в сообщении. Якушев отметил, что уральские росгвардейцы плодотворно взаимодействуют с коллегами из других силовых структур. Также они быстро выполняют боевые задания в зоне СВО. Полпред пожелал им успехов в службе. К поздравлениям присоединился и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, передает областной департамент информполитики. В своем обращении он подчеркнул, что Росгвардия и ее сотрудники «надежно стоят на защите интересов государства».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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