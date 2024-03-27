В Златоусте представили книгу с рассказом о визите к Ельцину. Фото, видео

27 марта 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Книга о встрече с Борисом Ельциным увидела свет в марте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший заместитель гендиректора по кадрам Златоустовского машзавода (ныне — «Златмаш», Челябинская область) Валерий Кузнецов 27 марта представил свою книгу «От Златоуста до Кремля» о визите к экс-президенту РФ Борису Ельцину за земельными участками для сотрудников. Презентация издания состоялась в музее предприятия в Златоусте. «В книге представил историю, которая развивалась на протяжении 1991 и 1992 годов. Финальную точку поставил бывший президент РФ Борис Ельцин, распорядившийся выделить землю заводчанам. В то время на предприятии работало больше десятка тысяч человек, которые получали зарплату с большими задержками. Нужны были земельные участки, чтобы люди могли прокормить сами себя», — сообщил URA.RU Кузнецов. Заниматься вопросом тогдашний гендиректор завода Геннадий Стариков поручил подчиненным Валерию Кузнецову и Борису Давыденко. Решение проблемы потребовало значительных усилий. Заводчане проехали прилегающие к Златоусту поселки, остановив выбор на «Урал-даче» возле Миасса. Пришлось съездить несколько раз в Москву. В книге звучат имена бывших вице-президента Александра Руцкого, председателя Верховного Совета РФ Руслана Хасбулатова и других. Поддержку горожанам оказал бывший земляк, представлявший город в качестве депутата (затем стал полномочным представителем президента РФ в Госдуме), Александр Косопкин. В один из визитов в столицу он подсказал, что глава государства находится на Тверской улице, куда златоустовская делегация и отправилась. «Прорваться к Ельцину удалось Борису Касьяновичу. Его не пускала охрана, но он громко кричал, и Ельцин услышал. Подошел, узнал, что земляк-уралец. Поинтересовался, какой вопрос интересует. Давыденко объяснил. Рассказал, что несколько раз были в Кремле у разных лиц, но вопрос с землей не решен. Президент подозвал помощника Виктора Илюшина, поручив ему удовлетворить просьбу. В итоге возможностью воспользовалось 2,5 тысячи заводчан», — объяснил URA.RU автор книги. В настоящий момент Кузнецов живет в Москве, однако часто бывает на родине в Златоусте. Основной жанр его творчества поэтический. Краеведческая книга стала первой в этом ряду. Валерий Кузнецов представил книгу «От Златоуста до Кремля» Фото: Алексей Казанцев © URA.RU После презентации состоялась автограф-сессия с автором Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Одним из первых обладателей книги стал сын Бориса Давыденко, Дмитрий Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Книга вышла в издательстве «Красная звезда» Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Бывший мэр Златоуста Василий Мальцев также участвовал в решении земельного вопроса Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Мероприятие прошло в музее «Златмаша» Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель гендиректора по кадрам Златоустовского машзавода (ныне — «Златмаш», Челябинская область) Валерий Кузнецов 27 марта представил свою книгу «От Златоуста до Кремля» о визите к экс-президенту РФ Борису Ельцину за земельными участками для сотрудников. Презентация издания состоялась в музее предприятия в Златоусте. «В книге представил историю, которая развивалась на протяжении 1991 и 1992 годов. Финальную точку поставил бывший президент РФ Борис Ельцин, распорядившийся выделить землю заводчанам. В то время на предприятии работало больше десятка тысяч человек, которые получали зарплату с большими задержками. Нужны были земельные участки, чтобы люди могли прокормить сами себя», — сообщил URA.RU Кузнецов. Заниматься вопросом тогдашний гендиректор завода Геннадий Стариков поручил подчиненным Валерию Кузнецову и Борису Давыденко. Решение проблемы потребовало значительных усилий. Заводчане проехали прилегающие к Златоусту поселки, остановив выбор на «Урал-даче» возле Миасса. Пришлось съездить несколько раз в Москву. В книге звучат имена бывших вице-президента Александра Руцкого, председателя Верховного Совета РФ Руслана Хасбулатова и других. Поддержку горожанам оказал бывший земляк, представлявший город в качестве депутата (затем стал полномочным представителем президента РФ в Госдуме), Александр Косопкин. В один из визитов в столицу он подсказал, что глава государства находится на Тверской улице, куда златоустовская делегация и отправилась. «Прорваться к Ельцину удалось Борису Касьяновичу. Его не пускала охрана, но он громко кричал, и Ельцин услышал. Подошел, узнал, что земляк-уралец. Поинтересовался, какой вопрос интересует. Давыденко объяснил. Рассказал, что несколько раз были в Кремле у разных лиц, но вопрос с землей не решен. Президент подозвал помощника Виктора Илюшина, поручив ему удовлетворить просьбу. В итоге возможностью воспользовалось 2,5 тысячи заводчан», — объяснил URA.RU автор книги. В настоящий момент Кузнецов живет в Москве, однако часто бывает на родине в Златоусте. Основной жанр его творчества поэтический. Краеведческая книга стала первой в этом ряду.