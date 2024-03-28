Лавров намекнул на конец президентства Зеленского

Лавров: обсуждать легитимность Зеленского после 20 мая может не потребоваться
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, топ, лавров сергей
Лавров отметил, что Путин не раз призывал Зеленского к отмене запрета на мирные переговоры Фото:

Обсуждение легитимности и сроков правления главы Украины Владимира Зеленского может не потребоваться после 20 мая. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается 20 мая, и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может нам и не потребуется ничего признавать», — заявил Лавров в интервью «Известиям». Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил, чтобы Зеленский отменил свой указ о запрете на мирные переговоры. Глава России готов к этим переговорам.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что украинский глава единолично решил не проводить президентскую кампанию в стране. В результате это делает его правление нелегитимным с 21 марта. Также Небензя отметил, что партнеры с Запада призывают Путина к проведению мирных переговоров с украинской стороной, передает RT.

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Обсуждение легитимности и сроков правления главы Украины Владимира Зеленского может не потребоваться после 20 мая. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Что касается 20 мая, и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может нам и не потребуется ничего признавать», — заявил Лавров в интервью «Известиям». Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил, чтобы Зеленский отменил свой указ о запрете на мирные переговоры. Глава России готов к этим переговорам. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что украинский глава единолично решил не проводить президентскую кампанию в стране. В результате это делает его правление нелегитимным с 21 марта. Также Небензя отметил, что партнеры с Запада призывают Путина к проведению мирных переговоров с украинской стороной, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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