29 марта 2024

Врачи пересадили кожу пермячке, которой исполнилось 107 лет

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, хирург, медицина, медицинский работник, врач, операционное отделение, лечащий врач
Врачи провели успешную операцию пермской долгожительнице Фото:

В горбольнице Перми имени Гринберга пересадили кожу пациентке, которая попала туда с ожогами. Горожанке исполнилось 107 лет. Информация об этом опубликована в паблике клиники в соцсети «ВКонтакте».

«В клинику имени Гринберга в Перми экстренно доставили пациентку с ожогами. Женщина в возрасте 107 лет живет одна в квартире. Ожоги она получила, когда сорвало кран с горячей водой. Пациентке пересадили участки кожи», — говорится в сообщении представителей медорганизации.

Пересадку кожи долгожительнице проводил опытный доктор Владимир Грихутик. Операция прошла успешно, без осложнений, пациентка была выписана на 24 день с полным заживлением ран, отметили представители больницы.

Медики Пермского края впервые провели в центре сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова операцию по трансплантации человеческого сердца. От момента, когда сердце было извлечено у донора, до того, как оно забилось в груди пациента, прошло всего два часа. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме, без осложнений.

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В горбольнице Перми имени Гринберга пересадили кожу пациентке, которая попала туда с ожогами. Горожанке исполнилось 107 лет. Информация об этом опубликована в паблике клиники в соцсети «ВКонтакте». «В клинику имени Гринберга в Перми экстренно доставили пациентку с ожогами. Женщина в возрасте 107 лет живет одна в квартире. Ожоги она получила, когда сорвало кран с горячей водой. Пациентке пересадили участки кожи», — говорится в сообщении представителей медорганизации. Пересадку кожи долгожительнице проводил опытный доктор Владимир Грихутик. Операция прошла успешно, без осложнений, пациентка была выписана на 24 день с полным заживлением ран, отметили представители больницы. Медики Пермского края впервые провели в центре сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова операцию по трансплантации человеческого сердца. От момента, когда сердце было извлечено у донора, до того, как оно забилось в груди пациента, прошло всего два часа. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме, без осложнений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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