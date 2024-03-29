Врачи пересадили кожу пермячке, которой исполнилось 107 лет

30 марта 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Врачи провели успешную операцию пермской долгожительнице Фото: Анна Майорова © URA.RU В горбольнице Перми имени Гринберга пересадили кожу пациентке, которая попала туда с ожогами. Горожанке исполнилось 107 лет. Информация об этом опубликована в паблике клиники в соцсети «ВКонтакте». «В клинику имени Гринберга в Перми экстренно доставили пациентку с ожогами. Женщина в возрасте 107 лет живет одна в квартире. Ожоги она получила, когда сорвало кран с горячей водой. Пациентке пересадили участки кожи», — говорится в сообщении представителей медорганизации. Пересадку кожи долгожительнице проводил опытный доктор Владимир Грихутик. Операция прошла успешно, без осложнений, пациентка была выписана на 24 день с полным заживлением ран, отметили представители больницы. Медики Пермского края впервые провели в центре сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова операцию по трансплантации человеческого сердца. От момента, когда сердце было извлечено у донора, до того, как оно забилось в груди пациента, прошло всего два часа. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме, без осложнений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В горбольнице Перми имени Гринберга пересадили кожу пациентке, которая попала туда с ожогами. Горожанке исполнилось 107 лет. Информация об этом опубликована в паблике клиники в соцсети «ВКонтакте». «В клинику имени Гринберга в Перми экстренно доставили пациентку с ожогами. Женщина в возрасте 107 лет живет одна в квартире. Ожоги она получила, когда сорвало кран с горячей водой. Пациентке пересадили участки кожи», — говорится в сообщении представителей медорганизации. Пересадку кожи долгожительнице проводил опытный доктор Владимир Грихутик. Операция прошла успешно, без осложнений, пациентка была выписана на 24 день с полным заживлением ран, отметили представители больницы. Медики Пермского края впервые провели в центре сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова операцию по трансплантации человеческого сердца. От момента, когда сердце было извлечено у донора, до того, как оно забилось в груди пациента, прошло всего два часа. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме, без осложнений.