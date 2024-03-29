Захарова осудила реакцию Пугачевой на теракт в «Крокусе»

30 марта 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Захарова считает предательством молчание российских звезд о трагедии в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Высказывания популярной певицы Аллы Пугачевой о теракте в «Крокус Сити Холле» вызвали возмущение и критику официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она заявила, что такое поведение, не что иное, как предательство. Ранее Пугачева написала в соцсети, что скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). В Госдуме назвали условие признания Пугачевой иноагентом «Страшно и дико слышать от артистов, которые неоднократно публично выражали слова соболезнования и глубокой печали по поводу ухода близких, что „скорбеть надо молча“. Алла Борисовна не молчала, когда умерли Борис Моисеев, Александр Градский и Борис Краснов? Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству», — высказалась Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что именно боль утраты побудила многих известных композиторов на создание шедевров. «Седьмая „Ленинградская“ симфония Дмитрия Шостаковича была рождена под впечатлением от страданий и подвигов блокадников-ленинградцев. Песня „Журавли“ в исполнении Муслима Магомаева были вдохновлены трагедией матерей, не дождавшихся сынов с полей Великой Отечественной», — поделилась Захарова. Она также выразила соболезнования родным и близким Карена Енгибаряна, который помогал спасать людей от пожара в «Крокусе», но сам не выжил. Захарова добавила, что будет выражать свою скорбь публично, потому что «мир должен знать настоящих героев». Пугачеву ранее обвинили в презрении к россиянам из-за молчания по поводу теракта в «Крокусе», передает телеканал 360. Спустя почти неделю она объяснила свое поведение тем, что скорбь должна быть в душе, а не на страницах в соцсетях, сообщает НСН. Напомним, трагедия унесла жизни 144 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высказывания популярной певицы Аллы Пугачевой о теракте в «Крокус Сити Холле» вызвали возмущение и критику официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она заявила, что такое поведение, не что иное, как предательство. Ранее Пугачева написала в соцсети, что скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). «Страшно и дико слышать от артистов, которые неоднократно публично выражали слова соболезнования и глубокой печали по поводу ухода близких, что „скорбеть надо молча“. Алла Борисовна не молчала, когда умерли Борис Моисеев, Александр Градский и Борис Краснов? Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству», — высказалась Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что именно боль утраты побудила многих известных композиторов на создание шедевров. «Седьмая „Ленинградская“ симфония Дмитрия Шостаковича была рождена под впечатлением от страданий и подвигов блокадников-ленинградцев. Песня „Журавли“ в исполнении Муслима Магомаева были вдохновлены трагедией матерей, не дождавшихся сынов с полей Великой Отечественной», — поделилась Захарова. Она также выразила соболезнования родным и близким Карена Енгибаряна, который помогал спасать людей от пожара в «Крокусе», но сам не выжил. Захарова добавила, что будет выражать свою скорбь публично, потому что «мир должен знать настоящих героев». Пугачеву ранее обвинили в презрении к россиянам из-за молчания по поводу теракта в «Крокусе», передает телеканал 360. Спустя почти неделю она объяснила свое поведение тем, что скорбь должна быть в душе, а не на страницах в соцсетях, сообщает НСН. Напомним, трагедия унесла жизни 144 человек.