В Госдуме назвали условие признания Пугачевой иноагентом

Депутат Соловьев: Пугачеву признают иноагентом при наличии законных оснований

30 марта 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Запрос о признании Пугачевой иноагентом направлен в Минюст РФ Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Популярную российскую исполнительницу Аллу Пугачеву могут признать иноагентом при наличии законных оснований. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Соловьев. Генпрокуратура направила запрос о признании Аллы Пугачевой иноагентом. Скрин «Решение о проведении процедуры по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом я считаю исключительно верным. О сроках говорить преждевременно, но, если законные основания для внесения Пугачевой в реестр присутствуют, такое решение обязательно будет принято», — передает заявление депутата РИА Новости. Соловьев выразил уверенность в объективной и всесторонней проверке со стороны ведомств по данному вопросу. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 27 марта заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом, передает телеканал 360. Генпрокуратура РФ направила в Минюст соответствующий запрос. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась по данному вопросу. Она считает, что признание Пугачевой иноагентом станет большой ошибкой, сообщает НСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Популярную российскую исполнительницу Аллу Пугачеву могут признать иноагентом при наличии законных оснований. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Соловьев. «Решение о проведении процедуры по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом я считаю исключительно верным. О сроках говорить преждевременно, но, если законные основания для внесения Пугачевой в реестр присутствуют, такое решение обязательно будет принято», — передает заявление депутата РИА Новости. Соловьев выразил уверенность в объективной и всесторонней проверке со стороны ведомств по данному вопросу. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 27 марта заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом, передает телеканал 360. Генпрокуратура РФ направила в Минюст соответствующий запрос. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась по данному вопросу. Она считает, что признание Пугачевой иноагентом станет большой ошибкой, сообщает НСН.