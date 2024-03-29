29 марта 2024

В Госдуме назвали условие признания Пугачевой иноагентом

Депутат Соловьев: Пугачеву признают иноагентом при наличии законных оснований
© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Запрос о признании Пугачевой иноагентом направлен в Минюст РФ Фото:

Популярную российскую исполнительницу Аллу Пугачеву могут признать иноагентом при наличии законных оснований. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Соловьев.

Генпрокуратура направила запрос о признании Аллы Пугачевой иноагентом. Скрин

«Решение о проведении процедуры по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом я считаю исключительно верным. О сроках говорить преждевременно, но, если законные основания для внесения Пугачевой в реестр присутствуют, такое решение обязательно будет принято», — передает заявление депутата РИА Новости. Соловьев выразил уверенность в объективной и всесторонней проверке со стороны ведомств по данному вопросу.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 27 марта заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом, передает телеканал 360. Генпрокуратура РФ направила в Минюст соответствующий запрос. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась по данному вопросу. Она считает, что признание Пугачевой иноагентом станет большой ошибкой, сообщает НСН.

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Популярную российскую исполнительницу Аллу Пугачеву могут признать иноагентом при наличии законных оснований. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Соловьев. «Решение о проведении процедуры по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом я считаю исключительно верным. О сроках говорить преждевременно, но, если законные основания для внесения Пугачевой в реестр присутствуют, такое решение обязательно будет принято», — передает заявление депутата РИА Новости. Соловьев выразил уверенность в объективной и всесторонней проверке со стороны ведомств по данному вопросу. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 27 марта заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом, передает телеканал 360. Генпрокуратура РФ направила в Минюст соответствующий запрос. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась по данному вопросу. Она считает, что признание Пугачевой иноагентом станет большой ошибкой, сообщает НСН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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