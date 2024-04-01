Суд отклонил ходатайства «Арианта» и Антиповых в споре с Генпрокуратурой

01 апреля 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

Следующее заседание состоится 5 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области отклонил ходатайства ответчиков по делу о взыскании 105 млрд рублей с ГК «Ариант» и экс-владельцев ЧЭМК семьи Антиповых. Решение принято на заседании 1 апреля, сообщает пресс-служба суда. «В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации, действующей в интересах Российской Федерации, к Антипову Юрию Васильевичу, Антиповой Людмиле Александровне, Антипову Михаилу Юрьевичу, Аристову Александру Михайловичу, Аристовой Людмиле Васильевне, Кретову Александру Владимировичу, Кретовой Елене Александровне, АО „Компания Эталон“, ООО „Группа компаний Ариант“. В предварительном судебном заседании судом отклонены ходатайства ответчиков и третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора», — говорится в документе. Арбитражный суд Челябинской области завершил подготовку дела к разбирательству. Следующее судебное заседание назначено на 5 апреля, уточнили в пресс-службе суда. По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации арбитражный суд Челябинской области привлек к участию в деле по иску о взыскании неосновательного обогащения с экс-владельцев промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) в качестве соответчиков группу компаний «Ариант» (ГК «Ариант»). Также надзорное ведомство потребовало признать недействительным разделы бизнеса между Антиповым и Аристовым, передав активы Группы компаний «Ариант» государству. В компании официально заявили, что «полностью полагаются на авторитет и поддержку государства и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которые, несомненно, разберутся в данной ситуации». В холдинге подчеркнули, что после раздела бизнеса ГК «Ариант» не имеет отношения, к тому, что происходит на ЧЭМК. На ЧЭМК претензии Генпрокуратуры не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области отклонил ходатайства ответчиков по делу о взыскании 105 млрд рублей с ГК «Ариант» и экс-владельцев ЧЭМК семьи Антиповых. Решение принято на заседании 1 апреля, сообщает пресс-служба суда. «В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации, действующей в интересах Российской Федерации, к Антипову Юрию Васильевичу, Антиповой Людмиле Александровне, Антипову Михаилу Юрьевичу, Аристову Александру Михайловичу, Аристовой Людмиле Васильевне, Кретову Александру Владимировичу, Кретовой Елене Александровне, АО „Компания Эталон“, ООО „Группа компаний Ариант“. В предварительном судебном заседании судом отклонены ходатайства ответчиков и третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора», — говорится в документе. Арбитражный суд Челябинской области завершил подготовку дела к разбирательству. Следующее судебное заседание назначено на 5 апреля, уточнили в пресс-службе суда. По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации арбитражный суд Челябинской области привлек к участию в деле по иску о взыскании неосновательного обогащения с экс-владельцев промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) в качестве соответчиков группу компаний «Ариант» (ГК «Ариант»). Также надзорное ведомство потребовало признать недействительным разделы бизнеса между Антиповым и Аристовым, передав активы Группы компаний «Ариант» государству. В компании официально заявили, что «полностью полагаются на авторитет и поддержку государства и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которые, несомненно, разберутся в данной ситуации». В холдинге подчеркнули, что после раздела бизнеса ГК «Ариант» не имеет отношения, к тому, что происходит на ЧЭМК. На ЧЭМК претензии Генпрокуратуры не комментируют.