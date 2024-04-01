01 апреля 2024

В Первоуральске «заминировали» детскую больницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, медицина
Всех сотрудников и пациентов вывели на улицу Фото:

Из детской поликлиники в Первоуральске (Свердловская область) были экстренно эвакуированы люди. По предварительной информации, причиной стало сообщение о минировании. На данный момент ведется проверка здания специализированными службами.

«Из здания вывели пациентов и медперсонал. Причина эвакуации — сообщение о том, что больница заминирована», — отмечается в сообщении паблика «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там сообщили, что медицинские организации Первоуральска работают в штатном режиме.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из детской поликлиники в Первоуральске (Свердловская область) были экстренно эвакуированы люди. По предварительной информации, причиной стало сообщение о минировании. На данный момент ведется проверка здания специализированными службами. «Из здания вывели пациентов и медперсонал. Причина эвакуации — сообщение о том, что больница заминирована», — отмечается в сообщении паблика «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там сообщили, что медицинские организации Первоуральска работают в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...