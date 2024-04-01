Общество В Первоуральске «заминировали» детскую больницу. Фото 02 апреля 2024 в 10:14 Размер текста - 17 + Всех сотрудников и пациентов вывели на улицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из детской поликлиники в Первоуральске (Свердловская область) были экстренно эвакуированы люди. По предварительной информации, причиной стало сообщение о минировании. На данный момент ведется проверка здания специализированными службами. «Из здания вывели пациентов и медперсонал. Причина эвакуации — сообщение о том, что больница заминирована», — отмечается в сообщении паблика «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там сообщили, что медицинские организации Первоуральска работают в штатном режиме. Инцидент|Первоуральск . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из детской поликлиники в Первоуральске (Свердловская область) были экстренно эвакуированы люди. По предварительной информации, причиной стало сообщение о минировании. На данный момент ведется проверка здания специализированными службами. «Из здания вывели пациентов и медперсонал. Причина эвакуации — сообщение о том, что больница заминирована», — отмечается в сообщении паблика «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там сообщили, что медицинские организации Первоуральска работают в штатном режиме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям