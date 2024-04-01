Из детской поликлиники в Первоуральске (Свердловская область) были экстренно эвакуированы люди. По предварительной информации, причиной стало сообщение о минировании. На данный момент ведется проверка здания специализированными службами.
«Из здания вывели пациентов и медперсонал. Причина эвакуации — сообщение о том, что больница заминирована», — отмечается в сообщении паблика «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там сообщили, что медицинские организации Первоуральска работают в штатном режиме.
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