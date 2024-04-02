У элитного ЖК снесли киоск, раздражавший екатеринбургских миллионеров. Фото, видео

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Шаурма Eat and Go возле Тихвина. Екатеринбург, eat and go, шаурма
На месте киоска появится газон Фото:

Возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) снесли киоск с шаурмой Eat and Go, на который в суд и мэрию не один год жаловались состоятельные горожане. Демонтажом торговой точки занялась УК «Ремстройкомплект». Теперь на этом месте появится газон, рассказал URA.RU член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«Очередной объект убирается с нашего города. Расположен он был на землях многоквартирного дома. В суде удалось добиться решения о выдворении этого объекта. Силами УК постройка будет вывезена на специальную площадку. Заведения больше не будет мешать жителям домов», — сказал Чукреев.

Речь идет о киоске на улице Хохрякова. Жителям «Тихвина» и соседнего — и тоже элитного — ЖК «Аквамарин» не нравилось, что возле шаурмечной громко играет музыка, толпы людей и неприятный запах, а также что их дети по дороге из школы подкармливаются вредным фастфудом. В апреле 2022-го объект снесли, но к концу того же месяца он возобновил работу: его просто сдвинули на территорию двухэтажного дома на улице Хохрякова, 35 (чиновники в таких случаях бессильны).

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Возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) снесли киоск с шаурмой Eat and Go, на который в суд и мэрию не один год жаловались состоятельные горожане. Демонтажом торговой точки занялась УК «Ремстройкомплект». Теперь на этом месте появится газон, рассказал URA.RU член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Очередной объект убирается с нашего города. Расположен он был на землях многоквартирного дома. В суде удалось добиться решения о выдворении этого объекта. Силами УК постройка будет вывезена на специальную площадку. Заведения больше не будет мешать жителям домов», — сказал Чукреев. Речь идет о киоске на улице Хохрякова. Жителям «Тихвина» и соседнего — и тоже элитного — ЖК «Аквамарин» не нравилось, что возле шаурмечной громко играет музыка, толпы людей и неприятный запах, а также что их дети по дороге из школы подкармливаются вредным фастфудом. В апреле 2022-го объект снесли, но к концу того же месяца он возобновил работу: его просто сдвинули на территорию двухэтажного дома на улице Хохрякова, 35 (чиновники в таких случаях бессильны).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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