У элитного ЖК снесли киоск, раздражавший екатеринбургских миллионеров. Фото, видео

02 апреля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

На месте киоска появится газон Фото: Размик Закарян © URA.RU Возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) снесли киоск с шаурмой Eat and Go, на который в суд и мэрию не один год жаловались состоятельные горожане. Демонтажом торговой точки занялась УК «Ремстройкомплект». Теперь на этом месте появится газон, рассказал URA.RU член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Очередной объект убирается с нашего города. Расположен он был на землях многоквартирного дома. В суде удалось добиться решения о выдворении этого объекта. Силами УК постройка будет вывезена на специальную площадку. Заведения больше не будет мешать жителям домов», — сказал Чукреев. Речь идет о киоске на улице Хохрякова. Жителям «Тихвина» и соседнего — и тоже элитного — ЖК «Аквамарин» не нравилось, что возле шаурмечной громко играет музыка, толпы людей и неприятный запах, а также что их дети по дороге из школы подкармливаются вредным фастфудом. В апреле 2022-го объект снесли, но к концу того же месяца он возобновил работу: его просто сдвинули на территорию двухэтажного дома на улице Хохрякова, 35 (чиновники в таких случаях бессильны). Фото: член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев Фото: член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) снесли киоск с шаурмой Eat and Go, на который в суд и мэрию не один год жаловались состоятельные горожане. Демонтажом торговой точки занялась УК «Ремстройкомплект». Теперь на этом месте появится газон, рассказал URA.RU член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Очередной объект убирается с нашего города. Расположен он был на землях многоквартирного дома. В суде удалось добиться решения о выдворении этого объекта. Силами УК постройка будет вывезена на специальную площадку. Заведения больше не будет мешать жителям домов», — сказал Чукреев. Речь идет о киоске на улице Хохрякова. Жителям «Тихвина» и соседнего — и тоже элитного — ЖК «Аквамарин» не нравилось, что возле шаурмечной громко играет музыка, толпы людей и неприятный запах, а также что их дети по дороге из школы подкармливаются вредным фастфудом. В апреле 2022-го объект снесли, но к концу того же месяца он возобновил работу: его просто сдвинули на территорию двухэтажного дома на улице Хохрякова, 35 (чиновники в таких случаях бессильны).