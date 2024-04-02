Дорогу не ремонтировали с момента основания поселка, сообщили жители Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители поселка Рощино под Южноуральском (Челябинская область) с 2019 года ждут ремонта дороги, ведущей в город с улицы Кольцевой. В весенне-осенний период там невозможно проехать даже на внедорожнике, сообщила URA.RU жительница одного из домов.

«В дождь и межсезонье дорога становится непреодолимой даже на внедорожнике. У нас нет тротуаров и освещения. Мы, жильцы 9 — 45 домов, неоднократно обращались в администрацию и прокуратуру города, местные газеты. Но с 2019 года получаем только отписки», — сообщила URA.RU Вера Богдановская.

По словам жителей, дорогу не ремонтировали со строительства поселка. Челябинцы самостоятельно латали ее насыпью, но после дождей щебень вымывало. Ситуацию в непогоду усложняет глиняный грунт. Объехать или обойти ямы жители не могут: дорога проходит вдоль лесополосы и трассы А-310.

Первую жалобу в администрацию города направили в начале 2019 года. В ответе (в распоряжении URA.RU) указано, что ремонт этой дороги не заложен в годовой бюджет. Жалобу обещали рассмотреть при планировании на следующие годы.

В 2021 году ремонт на Кольцевой так и не сделали, а жители начали писать в газету «Метро». Вице-мэр Южноуральска Наталья Михайлова ответила там, что «необходимо исходить из целесообразности приоритетного асфальтирования». В апреле 2022 года на вопрос ответил замначальника по горхозяйству Александр Сергеев. Он сообщил, что работы начнут «после того, как подсохнет».

В июне 2022 года жалобу рассмотрела прокуратура Южноуральска. Мэру Ярославу Куленко вынесли представление об устранении нарушений и восстановлению дороги. По словам жителей, меры так и не были приняты.

«Летом у нас редко проходит грейдер, но почему-то с поднятой лопатой. Зимой дороги тоже практически не отчищаются техникой», — отметила Богдановская.

URA.RU направило официальные запросы в Миндортрас региона и мэрию Южноуральска. Ответы будут опубликованы после получения.

Дорога на улицу состоит из глиняного грунта фото: Вера Богдановская

Ямы на улице не получается проехать даже на внедорожнике фото: Вера Богдановская

Жители просят отремонтировать участок дороги, который ведет с улицы в город скрин: сервис «Яндекс карты»