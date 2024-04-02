Жители поселка Рощино под Южноуральском (Челябинская область) с 2019 года ждут ремонта дороги, ведущей в город с улицы Кольцевой. В весенне-осенний период там невозможно проехать даже на внедорожнике, сообщила URA.RU жительница одного из домов.
«В дождь и межсезонье дорога становится непреодолимой даже на внедорожнике. У нас нет тротуаров и освещения. Мы, жильцы 9 — 45 домов, неоднократно обращались в администрацию и прокуратуру города, местные газеты. Но с 2019 года получаем только отписки», — сообщила URA.RU Вера Богдановская.
По словам жителей, дорогу не ремонтировали со строительства поселка. Челябинцы самостоятельно латали ее насыпью, но после дождей щебень вымывало. Ситуацию в непогоду усложняет глиняный грунт. Объехать или обойти ямы жители не могут: дорога проходит вдоль лесополосы и трассы А-310.
Первую жалобу в администрацию города направили в начале 2019 года. В ответе (в распоряжении URA.RU) указано, что ремонт этой дороги не заложен в годовой бюджет. Жалобу обещали рассмотреть при планировании на следующие годы.
В 2021 году ремонт на Кольцевой так и не сделали, а жители начали писать в газету «Метро». Вице-мэр Южноуральска Наталья Михайлова ответила там, что «необходимо исходить из целесообразности приоритетного асфальтирования». В апреле 2022 года на вопрос ответил замначальника по горхозяйству Александр Сергеев. Он сообщил, что работы начнут «после того, как подсохнет».
В июне 2022 года жалобу рассмотрела прокуратура Южноуральска. Мэру Ярославу Куленко вынесли представление об устранении нарушений и восстановлению дороги. По словам жителей, меры так и не были приняты.
«Летом у нас редко проходит грейдер, но почему-то с поднятой лопатой. Зимой дороги тоже практически не отчищаются техникой», — отметила Богдановская.
URA.RU направило официальные запросы в Миндортрас региона и мэрию Южноуральска. Ответы будут опубликованы после получения.
Дорога на улицу состоит из глиняного грунта
фото: Вера Богдановская
Ямы на улице не получается проехать даже на внедорожнике
фото: Вера Богдановская
Жители просят отремонтировать участок дороги, который ведет с улицы в город
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жители поселка Рощино под Южноуральском (Челябинская область) с 2019 года ждут ремонта дороги, ведущей в город с улицы Кольцевой. В весенне-осенний период там невозможно проехать даже на внедорожнике, сообщила URA.RU жительница одного из домов. «В дождь и межсезонье дорога становится непреодолимой даже на внедорожнике. У нас нет тротуаров и освещения. Мы, жильцы 9 — 45 домов, неоднократно обращались в администрацию и прокуратуру города, местные газеты. Но с 2019 года получаем только отписки», — сообщила URA.RU Вера Богдановская. По словам жителей, дорогу не ремонтировали со строительства поселка. Челябинцы самостоятельно латали ее насыпью, но после дождей щебень вымывало. Ситуацию в непогоду усложняет глиняный грунт. Объехать или обойти ямы жители не могут: дорога проходит вдоль лесополосы и трассы А-310. Первую жалобу в администрацию города направили в начале 2019 года. В ответе (в распоряжении URA.RU) указано, что ремонт этой дороги не заложен в годовой бюджет. Жалобу обещали рассмотреть при планировании на следующие годы. В 2021 году ремонт на Кольцевой так и не сделали, а жители начали писать в газету «Метро». Вице-мэр Южноуральска Наталья Михайлова ответила там, что «необходимо исходить из целесообразности приоритетного асфальтирования». В апреле 2022 года на вопрос ответил замначальника по горхозяйству Александр Сергеев. Он сообщил, что работы начнут «после того, как подсохнет». В июне 2022 года жалобу рассмотрела прокуратура Южноуральска. Мэру Ярославу Куленко вынесли представление об устранении нарушений и восстановлению дороги. По словам жителей, меры так и не были приняты. «Летом у нас редко проходит грейдер, но почему-то с поднятой лопатой. Зимой дороги тоже практически не отчищаются техникой», — отметила Богдановская. URA.RU направило официальные запросы в Миндортрас региона и мэрию Южноуральска. Ответы будут опубликованы после получения.