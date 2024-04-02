02 апреля 2024

Челябинцы пять лет не могут добиться ремонта дороги, ведущей из поселка в город. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу не ремонтировали с момента основания поселка, сообщили жители Фото:

Жители поселка Рощино под Южноуральском (Челябинская область) с 2019 года ждут ремонта дороги, ведущей в город с улицы Кольцевой. В весенне-осенний период там невозможно проехать даже на внедорожнике, сообщила URA.RU жительница одного из домов.

«В дождь и межсезонье дорога становится непреодолимой даже на внедорожнике. У нас нет тротуаров и освещения. Мы, жильцы 9 — 45 домов, неоднократно обращались в администрацию и прокуратуру города, местные газеты. Но с 2019 года получаем только отписки», — сообщила URA.RU Вера Богдановская.

По словам жителей, дорогу не ремонтировали со строительства поселка. Челябинцы самостоятельно латали ее насыпью, но после дождей щебень вымывало. Ситуацию в непогоду усложняет глиняный грунт. Объехать или обойти ямы жители не могут: дорога проходит вдоль лесополосы и трассы А-310.

Первую жалобу в администрацию города направили в начале 2019 года. В ответе (в распоряжении URA.RU) указано, что ремонт этой дороги не заложен в годовой бюджет. Жалобу обещали рассмотреть при планировании на следующие годы.

В 2021 году ремонт на Кольцевой так и не сделали, а жители начали писать в газету «Метро». Вице-мэр Южноуральска Наталья Михайлова ответила там, что «необходимо исходить из целесообразности приоритетного асфальтирования». В апреле 2022 года на вопрос ответил замначальника по горхозяйству Александр Сергеев. Он сообщил, что работы начнут «после того, как подсохнет».

В июне 2022 года жалобу рассмотрела прокуратура Южноуральска. Мэру Ярославу Куленко вынесли представление об устранении нарушений и восстановлению дороги. По словам жителей, меры так и не были приняты.

«Летом у нас редко проходит грейдер, но почему-то с поднятой лопатой. Зимой дороги тоже практически не отчищаются техникой», — отметила Богдановская.

URA.RU направило официальные запросы в Миндортрас региона и мэрию Южноуральска. Ответы будут опубликованы после получения.

Дорога на улицу состоит из глиняного грунта
Дорога на улицу состоит из глиняного грунта
Ямы на улице не получается проехать даже на внедорожнике
Ямы на улице не получается проехать даже на внедорожнике
Жители просят отремонтировать участок дороги, который ведет с улицы в город
Жители просят отремонтировать участок дороги, который ведет с улицы в город

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Жители поселка Рощино под Южноуральском (Челябинская область) с 2019 года ждут ремонта дороги, ведущей в город с улицы Кольцевой. В весенне-осенний период там невозможно проехать даже на внедорожнике, сообщила URA.RU жительница одного из домов. «В дождь и межсезонье дорога становится непреодолимой даже на внедорожнике. У нас нет тротуаров и освещения. Мы, жильцы 9 — 45 домов, неоднократно обращались в администрацию и прокуратуру города, местные газеты. Но с 2019 года получаем только отписки», — сообщила URA.RU Вера Богдановская. По словам жителей, дорогу не ремонтировали со строительства поселка. Челябинцы самостоятельно латали ее насыпью, но после дождей щебень вымывало. Ситуацию в непогоду усложняет глиняный грунт. Объехать или обойти ямы жители не могут: дорога проходит вдоль лесополосы и трассы А-310. Первую жалобу в администрацию города направили в начале 2019 года. В ответе (в распоряжении URA.RU) указано, что ремонт этой дороги не заложен в годовой бюджет. Жалобу обещали рассмотреть при планировании на следующие годы. В 2021 году ремонт на Кольцевой так и не сделали, а жители начали писать в газету «Метро». Вице-мэр Южноуральска Наталья Михайлова ответила там, что «необходимо исходить из целесообразности приоритетного асфальтирования». В апреле 2022 года на вопрос ответил замначальника по горхозяйству Александр Сергеев. Он сообщил, что работы начнут «после того, как подсохнет». В июне 2022 года жалобу рассмотрела прокуратура Южноуральска. Мэру Ярославу Куленко вынесли представление об устранении нарушений и восстановлению дороги. По словам жителей, меры так и не были приняты. «Летом у нас редко проходит грейдер, но почему-то с поднятой лопатой. Зимой дороги тоже практически не отчищаются техникой», — отметила Богдановская. URA.RU направило официальные запросы в Миндортрас региона и мэрию Южноуральска. Ответы будут опубликованы после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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