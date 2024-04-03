В Пермском крае выросло число больных туберкулезом среди рабочих и служащих

В Пермском крае в 2023 году выросло число заболевших туберкулезом среди рабочих и служащих. Показатели эпидситуации по туберкулезу приводятся на сайте краевого клинического фтизиопульмонологического медцентра.
«В социальной структуре среди заболевших туберкулезом удельный вес рабочих и служащих вырос и составил 23,6% (в 2022 году — 20,4%), а удельный вес неработающих трудоспособного возраста снизился с 62,6% до 58,9%», — говорится в докладе медицинской организации. Также туберкулез чаще стали выявлять у пенсионеров.
Первичная заболеваемость туберкулезом за год снизилась на 2,6% и составила 45,6 случаев на 100 тысяч населения. Чаще всего опасную инфекцию выявляют у мужчин в возрасте от 35 до 44 лет. В топ-5 территорий-антилидеров по заболеваемости вошли Сивинский, Кочевский и Красновишерский, Косинский и Гайнский округа. Единственным округом, где в 2023 года не зарегистрировано ни одного случая заболевания туберкулезом, стал Уинский.
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В Пермском крае в 2023 году выросло число заболевших туберкулезом среди рабочих и служащих. Показатели эпидситуации по туберкулезу приводятся на сайте краевого клинического фтизиопульмонологического медцентра. «В социальной структуре среди заболевших туберкулезом удельный вес рабочих и служащих вырос и составил 23,6% (в 2022 году — 20,4%), а удельный вес неработающих трудоспособного возраста снизился с 62,6% до 58,9%», — говорится в докладе медицинской организации. Также туберкулез чаще стали выявлять у пенсионеров. Первичная заболеваемость туберкулезом за год снизилась на 2,6% и составила 45,6 случаев на 100 тысяч населения. Чаще всего опасную инфекцию выявляют у мужчин в возрасте от 35 до 44 лет. В топ-5 территорий-антилидеров по заболеваемости вошли Сивинский, Кочевский и Красновишерский, Косинский и Гайнский округа. Единственным округом, где в 2023 года не зарегистрировано ни одного случая заболевания туберкулезом, стал Уинский.