В деревне Барсучье Октябрьского района Челябинской области после строительства водопровода начало топить окрестные дома и дорогу. Сельчане сообщают, что школьники теряют в грязи сапоги. В сельской администрации URA.RU сообщили, что сделают кюветы и почистят трубы для отвода воды.
«Спасайте, тонем, и очень серьезно! Дети по пути в школу теряют в грязи сапоги…», — пишут местные жители в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщили URA.RU в сельской администрации, была проведена оценка ситуации. Было принято решение сделать водоотводные кюветы и почистят систему труб.
«В связи с резким повышением дневных и ночных температур и обильным таянием снега после оценки сложившейся ситуации было принято решение силами ООО Октябрьского ЖКХ провести нарезку кюветов вдоль улицы и очистку водосточных труб. Ситуация находится под постоянным контролем главы Октябрьского сельского поселения», — отметили в администрации села.
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