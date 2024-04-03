В челябинском районе школьники теряют в грязи сапоги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, ребенок, прогулка, лужа, сапоги
В селе провели водопровод, но не сделали водоотвод Фото:

В деревне Барсучье Октябрьского района Челябинской области после строительства водопровода начало топить окрестные дома и дорогу. Сельчане сообщают, что школьники теряют в грязи сапоги. В сельской администрации URA.RU сообщили, что сделают кюветы и почистят трубы для отвода воды.

«Спасайте, тонем, и очень серьезно! Дети по пути в школу теряют в грязи сапоги…», — пишут местные жители в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили URA.RU в сельской администрации, была проведена оценка ситуации. Было принято решение сделать водоотводные кюветы и почистят систему труб.

«В связи с резким повышением дневных и ночных температур и обильным таянием снега после оценки сложившейся ситуации было принято решение силами ООО Октябрьского ЖКХ провести нарезку кюветов вдоль улицы и очистку водосточных труб. Ситуация находится под постоянным контролем главы Октябрьского сельского поселения», — отметили в администрации села.

В грязи застревают машины, а школьники теряют сапоги
В грязи застревают машины, а школьники теряют сапоги
Улицы деревни затопило водой
Улицы деревни затопило водой

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В деревне Барсучье Октябрьского района Челябинской области после строительства водопровода начало топить окрестные дома и дорогу. Сельчане сообщают, что школьники теряют в грязи сапоги. В сельской администрации URA.RU сообщили, что сделают кюветы и почистят трубы для отвода воды. «Спасайте, тонем, и очень серьезно! Дети по пути в школу теряют в грязи сапоги…», — пишут местные жители в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщили URA.RU в сельской администрации, была проведена оценка ситуации. Было принято решение сделать водоотводные кюветы и почистят систему труб. «В связи с резким повышением дневных и ночных температур и обильным таянием снега после оценки сложившейся ситуации было принято решение силами ООО Октябрьского ЖКХ провести нарезку кюветов вдоль улицы и очистку водосточных труб. Ситуация находится под постоянным контролем главы Октябрьского сельского поселения», — отметили в администрации села.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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