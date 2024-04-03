В челябинском районе школьники теряют в грязи сапоги. Фото

03 апреля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

В селе провели водопровод, но не сделали водоотвод Фото: Игорь Пантин © URA.RU В деревне Барсучье Октябрьского района Челябинской области после строительства водопровода начало топить окрестные дома и дорогу. Сельчане сообщают, что школьники теряют в грязи сапоги. В сельской администрации URA.RU сообщили, что сделают кюветы и почистят трубы для отвода воды. «Спасайте, тонем, и очень серьезно! Дети по пути в школу теряют в грязи сапоги…», — пишут местные жители в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщили URA.RU в сельской администрации, была проведена оценка ситуации. Было принято решение сделать водоотводные кюветы и почистят систему труб. «В связи с резким повышением дневных и ночных температур и обильным таянием снега после оценки сложившейся ситуации было принято решение силами ООО Октябрьского ЖКХ провести нарезку кюветов вдоль улицы и очистку водосточных труб. Ситуация находится под постоянным контролем главы Октябрьского сельского поселения», — отметили в администрации села. В грязи застревают машины, а школьники теряют сапоги паблик «Текслер помоги», vk.com Улицы деревни затопило водой паблик «Текслер помоги», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Барсучье Октябрьского района Челябинской области после строительства водопровода начало топить окрестные дома и дорогу. Сельчане сообщают, что школьники теряют в грязи сапоги. В сельской администрации URA.RU сообщили, что сделают кюветы и почистят трубы для отвода воды. «Спасайте, тонем, и очень серьезно! Дети по пути в школу теряют в грязи сапоги…», — пишут местные жители в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщили URA.RU в сельской администрации, была проведена оценка ситуации. Было принято решение сделать водоотводные кюветы и почистят систему труб. «В связи с резким повышением дневных и ночных температур и обильным таянием снега после оценки сложившейся ситуации было принято решение силами ООО Октябрьского ЖКХ провести нарезку кюветов вдоль улицы и очистку водосточных труб. Ситуация находится под постоянным контролем главы Октябрьского сельского поселения», — отметили в администрации села.