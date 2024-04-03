В России заступились за Пугачеву, оскорбившую Стаса Михайлова

Намин оправдал Пугачеву после ее оскорбления в адрес Стаса

04 апреля 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Пугачева сузила свой круг общения, до самых близких друзей (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Музыкант Стас Намин заступился за певицу Аллу Пугачеву в конфликте с артистом Стасом Михайловым. Об это рассказал Намин в интервью. «Она — женщина, имеет право кого-то послать в область паха медленной походкой. Полное право!» — слова Намина приводит « Комсомольская правда ». Артист также отметил, что примадонна чувствует себя хорошо и на слова «хейтеров» внимание не обращает. Она сузила свой круг общения, теперь туда входят лишь самые близкие люди. 15 апреля у Пугачевой юбилей, раньше эту дату она праздновала с размахом и выходила на главные сцены страны. Сейчас она собирает за столом близкий круг друзей.



Российская артистка Алла Пугачева назвала ненормальными всех россиян, которые намерены возвращаться в страну после того, как покинули ее после 2022 года.



Конфликт Пугачевой со Стасом Михаловым произошел на почве заявления Михайлова о том, что Пугачева в будущем вернется в РФ «ноги целовать». Тогда она ответила ему, что нормальные люди возвращаться в Россию не собираются. В Госдуме связали высказывания Пугачевой с тем, что она больше не может выступать в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыкант Стас Намин заступился за певицу Аллу Пугачеву в конфликте с артистом Стасом Михайловым. Об это рассказал Намин в интервью. «Она — женщина, имеет право кого-то послать в область паха медленной походкой. Полное право!» — слова Намина приводит «Комсомольская правда». Артист также отметил, что примадонна чувствует себя хорошо и на слова «хейтеров» внимание не обращает. Она сузила свой круг общения, теперь туда входят лишь самые близкие люди. 15 апреля у Пугачевой юбилей, раньше эту дату она праздновала с размахом и выходила на главные сцены страны. Сейчас она собирает за столом близкий круг друзей. Российская артистка Алла Пугачева назвала ненормальными всех россиян, которые намерены возвращаться в страну после того, как покинули ее после 2022 года. Конфликт Пугачевой со Стасом Михаловым произошел на почве заявления Михайлова о том, что Пугачева в будущем вернется в РФ «ноги целовать». Тогда она ответила ему, что нормальные люди возвращаться в Россию не собираются. В Госдуме связали высказывания Пугачевой с тем, что она больше не может выступать в РФ.