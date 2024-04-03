В Свердловской области жителей города отравляет едкий смог

04 апреля 2024 в 06:32 Размер текста - 17 +

В черте города сжигают порубочные остатки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей Ревды (Свердловская область) отравляет густой смог от сжигания порубочных остатков в черте города. Об этом сообщила одна из местных жительниц. «Город задыхается. Дети в школе № 10 задыхаются, детям в детском саду дышать нечем!», — приводит слова обеспокоенной женщины E1.RU. За ответами она обратилась к властям. В местной администрации заявили, что некоторые владельцы земельных участков не соблюдают условия договора. В мэрии пресекают случаи поджога, но часто виновников не удается застать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Ревды (Свердловская область) отравляет густой смог от сжигания порубочных остатков в черте города. Об этом сообщила одна из местных жительниц. «Город задыхается. Дети в школе № 10 задыхаются, детям в детском саду дышать нечем!», — приводит слова обеспокоенной женщины E1.RU. За ответами она обратилась к властям. В местной администрации заявили, что некоторые владельцы земельных участков не соблюдают условия договора. В мэрии пресекают случаи поджога, но часто виновников не удается застать.