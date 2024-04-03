03 апреля 2024

В Свердловской области жителей города отравляет едкий смог

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Утренний смог. Екатеринбург, смог
В черте города сжигают порубочные остатки (архивное фото) Фото:

Жителей Ревды (Свердловская область) отравляет густой смог от сжигания порубочных остатков в черте города. Об этом сообщила одна из местных жительниц.

«Город задыхается. Дети в школе № 10 задыхаются, детям в детском саду дышать нечем!», — приводит слова обеспокоенной женщины E1.RU.

За ответами она обратилась к властям. В местной администрации заявили, что некоторые владельцы земельных участков не соблюдают условия договора. В мэрии пресекают случаи поджога, но часто виновников не удается застать.

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Жителей Ревды (Свердловская область) отравляет густой смог от сжигания порубочных остатков в черте города. Об этом сообщила одна из местных жительниц. «Город задыхается. Дети в школе № 10 задыхаются, детям в детском саду дышать нечем!», — приводит слова обеспокоенной женщины E1.RU. За ответами она обратилась к властям. В местной администрации заявили, что некоторые владельцы земельных участков не соблюдают условия договора. В мэрии пресекают случаи поджога, но часто виновников не удается застать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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