В Свердловской области жителей города отравляет едкий смог

В черте города сжигают порубочные остатки (архивное фото)
Жителей Ревды (Свердловская область) отравляет густой смог от сжигания порубочных остатков в черте города. Об этом сообщила одна из местных жительниц.
«Город задыхается. Дети в школе № 10 задыхаются, детям в детском саду дышать нечем!», — приводит слова обеспокоенной женщины E1.RU.
За ответами она обратилась к властям. В местной администрации заявили, что некоторые владельцы земельных участков не соблюдают условия договора. В мэрии пресекают случаи поджога, но часто виновников не удается застать.
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