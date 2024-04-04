Глава Академии единоборств РМК вошел в число лучших в стране

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"Вечер звезд" в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, бокс, ринг, rcc boxing promotions
Победитель премии станет известен 17 апреля Фото:

Гендиректор Академии единоборств РМК (штаб-квартира в Екатеринбурге) Евгений Звездников вошел в шорт-лист премии СБК — чемпионата России по спортивному бизнесу — в номинации «Менеджер года». Его конкурентами станут 12 человек, включая министра спорта Татарстана Владимира Леонова, рассказали URA.RU представители уральской академии.

«Конкурентами уральского функционера станут 12 человек со всей страны, в том числе министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, руководитель проекта „Игры Будущего“ Игорь Столяров, а также директор ведущих спортивных проектов России», — сказано в сообщении. Интересно, что Академия РМК представлена и в другой номинации — «Невоспетые герои» — пиарщиком Алексеем Галановым и его командой.

Победителей премии объявят в Москве 17 апреля. Всего организаторы получили 841 заявку на участие, которые уже распределили на 31 номинацию.

В мае 2023 года Академии РМК исполнилось пять лет. Тогда полпред президента России в УрФО Владимир Якушев вручил благодарственные письма Звездникову за существенный вклад в развитие спорта в регионе.

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Гендиректор Академии единоборств РМК (штаб-квартира в Екатеринбурге) Евгений Звездников вошел в шорт-лист премии СБК — чемпионата России по спортивному бизнесу — в номинации «Менеджер года». Его конкурентами станут 12 человек, включая министра спорта Татарстана Владимира Леонова, рассказали URA.RU представители уральской академии. «Конкурентами уральского функционера станут 12 человек со всей страны, в том числе министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, руководитель проекта „Игры Будущего“ Игорь Столяров, а также директор ведущих спортивных проектов России», — сказано в сообщении. Интересно, что Академия РМК представлена и в другой номинации — «Невоспетые герои» — пиарщиком Алексеем Галановым и его командой. Победителей премии объявят в Москве 17 апреля. Всего организаторы получили 841 заявку на участие, которые уже распределили на 31 номинацию. В мае 2023 года Академии РМК исполнилось пять лет. Тогда полпред президента России в УрФО Владимир Якушев вручил благодарственные письма Звездникову за существенный вклад в развитие спорта в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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