Глава Академии единоборств РМК вошел в число лучших в стране

Победитель премии станет известен 17 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор Академии единоборств РМК (штаб-квартира в Екатеринбурге) Евгений Звездников вошел в шорт-лист премии СБК — чемпионата России по спортивному бизнесу — в номинации «Менеджер года». Его конкурентами станут 12 человек, включая министра спорта Татарстана Владимира Леонова, рассказали URA.RU представители уральской академии.

«Конкурентами уральского функционера станут 12 человек со всей страны, в том числе министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, руководитель проекта „Игры Будущего“ Игорь Столяров, а также директор ведущих спортивных проектов России», — сказано в сообщении. Интересно, что Академия РМК представлена и в другой номинации — «Невоспетые герои» — пиарщиком Алексеем Галановым и его командой.

Победителей премии объявят в Москве 17 апреля. Всего организаторы получили 841 заявку на участие, которые уже распределили на 31 номинацию.

В мае 2023 года Академии РМК исполнилось пять лет. Тогда полпред президента России в УрФО Владимир Якушев вручил благодарственные письма Звездникову за существенный вклад в развитие спорта в регионе.