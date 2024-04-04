В Челябинске вдвое вырос спрос на услуги онлайн-тренеров по фитнесу

В Челябинске спрос на услуги частных тренеров по фитнесу вырос на 30%

05 апреля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Челябинцев в 2024 году больше стали интересовать дистанционные занятия Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске в марте 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на услуги онлайн-тренеров по фитнесу вырос на 53%, а интерес к услугам частных тренеров по йоге и фитнесу увеличился на 30%. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Спрос на услуги частных тренеров по йоге и фитнесу в Челябинске в 2023 году вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом челябинцы чаще выбирают онлайн-тренировки, спрос на онлайн-тренеров по фитнесу вырос на 53%», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске в 2024 году йога оказалась более востребована, чем фитнес-направление. Горожане стали искать инструкторов по йоге для проведения групповых программ на 43% чаще, чем в 2023 году. Что касается тренеров по фитнесу, проводящих групповые занятия, интерес к их услугам увеличился на 28%. Также аналитики отмечают, в 2023 году жителей мегаполиса больше интересуют дистанционные занятия. Так, 42% рассматривали возможность онлайн-тренировок по фитнесу, а 13% — хотели бы заниматься удаленно йогой. У такого формата есть ряд преимуществ, в числе которых цена и экономия времени на дорогу, также для горожан немаловажен комфорт, ведь многим челябинцам неудобно тренироваться в зале или на улице. При этом аналитики отметили, тренеров в городе пока меньше, чем челябинцев, готовых платить за их услуги, но предложение со стороны специалистов растет. В 2024 году число объявлений от инструкторов по йоге увеличилось на 81%, от тренеров по фитнесу — на 21%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в марте 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на услуги онлайн-тренеров по фитнесу вырос на 53%, а интерес к услугам частных тренеров по йоге и фитнесу увеличился на 30%. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Спрос на услуги частных тренеров по йоге и фитнесу в Челябинске в 2023 году вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом челябинцы чаще выбирают онлайн-тренировки, спрос на онлайн-тренеров по фитнесу вырос на 53%», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске в 2024 году йога оказалась более востребована, чем фитнес-направление. Горожане стали искать инструкторов по йоге для проведения групповых программ на 43% чаще, чем в 2023 году. Что касается тренеров по фитнесу, проводящих групповые занятия, интерес к их услугам увеличился на 28%. Также аналитики отмечают, в 2023 году жителей мегаполиса больше интересуют дистанционные занятия. Так, 42% рассматривали возможность онлайн-тренировок по фитнесу, а 13% — хотели бы заниматься удаленно йогой. У такого формата есть ряд преимуществ, в числе которых цена и экономия времени на дорогу, также для горожан немаловажен комфорт, ведь многим челябинцам неудобно тренироваться в зале или на улице. При этом аналитики отметили, тренеров в городе пока меньше, чем челябинцев, готовых платить за их услуги, но предложение со стороны специалистов растет. В 2024 году число объявлений от инструкторов по йоге увеличилось на 81%, от тренеров по фитнесу — на 21%.