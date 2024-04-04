Умерла завлит Пермского театра кукол Татьяна Шерстневская

05 апреля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

О дате и месте прощания театр сообщит позднее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми ушла из жизни Татьяна Шерстневская. Она около 60 лет служила в театре кукол заведующей литературной частью. О смерти сообщили в театре. «Сегодня театр замер в скорбном молчании: не стало Татьяны Сергеевны Шерстневской. Заслуженный работник культуры России, заведующая литературной частью почти шестьдесят лет служила в Пермском театре кукол», — сообщается на странице театра кукол в соцсети «ВКонтакте». Татьяна Шерстневская родилась в 1942 году. За годы работы в театре она выступила инициатором многих постановок, автором экскурсий по театру и создателем различных проектов и мероприятий. Благодаря ее патронажу в театре начали проводить мастер-классы для детей-инвалидов и воспитанников детских домов. Татьяна Сергеевна преподавала в педагогическом и классическом университетах, колледже культуры и искусства. Кроме того, она публиковалась в газетах «Звезда», «Пермские новости», «Вечерняя Пермь», «Досье 022», «Здравствуй!», «Новости культуры». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми ушла из жизни Татьяна Шерстневская. Она около 60 лет служила в театре кукол заведующей литературной частью. О смерти сообщили в театре. «Сегодня театр замер в скорбном молчании: не стало Татьяны Сергеевны Шерстневской. Заслуженный работник культуры России, заведующая литературной частью почти шестьдесят лет служила в Пермском театре кукол», — сообщается на странице театра кукол в соцсети «ВКонтакте». Татьяна Шерстневская родилась в 1942 году. За годы работы в театре она выступила инициатором многих постановок, автором экскурсий по театру и создателем различных проектов и мероприятий. Благодаря ее патронажу в театре начали проводить мастер-классы для детей-инвалидов и воспитанников детских домов. Татьяна Сергеевна преподавала в педагогическом и классическом университетах, колледже культуры и искусства. Кроме того, она публиковалась в газетах «Звезда», «Пермские новости», «Вечерняя Пермь», «Досье 022», «Здравствуй!», «Новости культуры».