04 апреля 2024

Умерла завлит Пермского театра кукол Татьяна Шерстневская

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, кладбище, свеча памяти, похороны
О дате и месте прощания театр сообщит позднее Фото:

В Перми ушла из жизни Татьяна Шерстневская. Она около 60 лет служила в театре кукол заведующей литературной частью. О смерти сообщили в театре.

«Сегодня театр замер в скорбном молчании: не стало Татьяны Сергеевны Шерстневской. Заслуженный работник культуры России, заведующая литературной частью почти шестьдесят лет служила в Пермском театре кукол», — сообщается на странице театра кукол в соцсети «ВКонтакте».

Татьяна Шерстневская родилась в 1942 году. За годы работы в театре она выступила инициатором многих постановок, автором экскурсий по театру и создателем различных проектов и мероприятий. Благодаря ее патронажу в театре начали проводить мастер-классы для детей-инвалидов и воспитанников детских домов. Татьяна Сергеевна преподавала в педагогическом и классическом университетах, колледже культуры и искусства. Кроме того, она публиковалась в газетах «Звезда», «Пермские новости», «Вечерняя Пермь», «Досье 022», «Здравствуй!», «Новости культуры».

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В Перми ушла из жизни Татьяна Шерстневская. Она около 60 лет служила в театре кукол заведующей литературной частью. О смерти сообщили в театре. «Сегодня театр замер в скорбном молчании: не стало Татьяны Сергеевны Шерстневской. Заслуженный работник культуры России, заведующая литературной частью почти шестьдесят лет служила в Пермском театре кукол», — сообщается на странице театра кукол в соцсети «ВКонтакте». Татьяна Шерстневская родилась в 1942 году. За годы работы в театре она выступила инициатором многих постановок, автором экскурсий по театру и создателем различных проектов и мероприятий. Благодаря ее патронажу в театре начали проводить мастер-классы для детей-инвалидов и воспитанников детских домов. Татьяна Сергеевна преподавала в педагогическом и классическом университетах, колледже культуры и искусства. Кроме того, она публиковалась в газетах «Звезда», «Пермские новости», «Вечерняя Пермь», «Досье 022», «Здравствуй!», «Новости культуры».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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