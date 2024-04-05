Пьяный свердловчанин без прав сбил 10-летнюю девочку и пенсионерку. Фото

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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, дпс
Инспекторы завели административные протоколы на водителя Фото:

В Серове (Свердловская область) вечером 4 апреля пьяный водитель ВАЗ, лишенный прав, сбил 10-летнюю девочку и 61-летнюю женщину, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21043 допустил наезд на двух пешеходов — 61-летнюю женщину и 10-летнюю девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — сказано в сообщении. После осмотра медиками пострадавших отпустили домой.

Инспекторы выяснили, что мужчина был пьян. Кроме того, еще в 2019 году его лишили водительского удостоверения за отказ проходить медосвидетельствование, но после окончания срока лишения права вернуть их не решился. Теперь в отношении свердловчанина составлены административные дела.

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В Серове (Свердловская область) вечером 4 апреля пьяный водитель ВАЗ, лишенный прав, сбил 10-летнюю девочку и 61-летнюю женщину, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21043 допустил наезд на двух пешеходов — 61-летнюю женщину и 10-летнюю девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — сказано в сообщении. После осмотра медиками пострадавших отпустили домой. Инспекторы выяснили, что мужчина был пьян. Кроме того, еще в 2019 году его лишили водительского удостоверения за отказ проходить медосвидетельствование, но после окончания срока лишения права вернуть их не решился. Теперь в отношении свердловчанина составлены административные дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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