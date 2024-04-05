Пьяный свердловчанин без прав сбил 10-летнюю девочку и пенсионерку. Фото

05 апреля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Инспекторы завели административные протоколы на водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Серове (Свердловская область) вечером 4 апреля пьяный водитель ВАЗ, лишенный прав, сбил 10-летнюю девочку и 61-летнюю женщину, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21043 допустил наезд на двух пешеходов — 61-летнюю женщину и 10-летнюю девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — сказано в сообщении. После осмотра медиками пострадавших отпустили домой. Инспекторы выяснили, что мужчина был пьян. Кроме того, еще в 2019 году его лишили водительского удостоверения за отказ проходить медосвидетельствование, но после окончания срока лишения права вернуть их не решился. Теперь в отношении свердловчанина составлены административные дела. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Серове (Свердловская область) вечером 4 апреля пьяный водитель ВАЗ, лишенный прав, сбил 10-летнюю девочку и 61-летнюю женщину, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21043 допустил наезд на двух пешеходов — 61-летнюю женщину и 10-летнюю девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — сказано в сообщении. После осмотра медиками пострадавших отпустили домой. Инспекторы выяснили, что мужчина был пьян. Кроме того, еще в 2019 году его лишили водительского удостоверения за отказ проходить медосвидетельствование, но после окончания срока лишения права вернуть их не решился. Теперь в отношении свердловчанина составлены административные дела.