05 апреля 2024

Песков высказался о российских спортсменах, выступающих за рубежом

Песков: выступающие за рубежом спортсмены из РФ для нас являются своими
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что российские спортсмены остаются своими, выступая за рубежом Фото:

Российские спортсмены, выступающие за границей, в том числе в недружественных странах, все равно остаются российскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не только теннисисты, но и многие наши спортсмены играют за рубежом в разных странах мира, в том числе в недружественных. Для нас они все равно остаются российскими спортсменами», — приводят РИА Новости слова Пескова.

МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Президент комитета Томас Бах заявил, что для восстановления членства в МОК Олимпийский комитет России должен следовать правилам Олимпийской хартии. Дмитрий Песков подчеркнул, что санкции комитета на фоне проведения «Игр Дружбы» подрывают авторитет организации.

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Российские спортсмены, выступающие за границей, в том числе в недружественных странах, все равно остаются российскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не только теннисисты, но и многие наши спортсмены играют за рубежом в разных странах мира, в том числе в недружественных. Для нас они все равно остаются российскими спортсменами», — приводят РИА Новости слова Пескова. МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Президент комитета Томас Бах заявил, что для восстановления членства в МОК Олимпийский комитет России должен следовать правилам Олимпийской хартии. Дмитрий Песков подчеркнул, что санкции комитета на фоне проведения «Игр Дружбы» подрывают авторитет организации.
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