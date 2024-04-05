Песков высказался о российских спортсменах, выступающих за рубежом

Российские спортсмены, выступающие за границей, в том числе в недружественных странах, все равно остаются российскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не только теннисисты, но и многие наши спортсмены играют за рубежом в разных странах мира, в том числе в недружественных. Для нас они все равно остаются российскими спортсменами», — приводят РИА Новости слова Пескова.
МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Президент комитета Томас Бах заявил, что для восстановления членства в МОК Олимпийский комитет России должен следовать правилам Олимпийской хартии. Дмитрий Песков подчеркнул, что санкции комитета на фоне проведения «Игр Дружбы» подрывают авторитет организации.
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