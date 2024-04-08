Построенная миасцами лаборатория в Кемерове позволит работать с патогенными объектами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) построил в Кемерове биобезопасную ветеринарную лабораторию. Как URA.RU рассказал первый заместитель гендиректора Дмитрий Солодюк, строительство объекта общей площадью свыше трех тысяч квадратных метров велось пять лет.

«Предприятие выполнило разработку проектно-сметной документации в качестве генерального проектировщика. Мы получили очередной положительный опыт взаимодействия с главной госэкспертизой. Изготовили и смонтировали „под ключ“ с пусконаладочными и валидационными работами эксклюзивное оборудование — комплекс биологической безопасности», — заявил URA.RU Солодюк.

Общая площадь спроектированных и построенных помещений превысила 21 тысячу кв. метров. В качестве генподрядчика МЗМО реконструировал лабораторно-производственный корпус, центр индикации, вновь построил виварный корпус. Новая лаборатория предназначена для работы с биоагентами со второй по четвертую группу патогенности. Объект соответствует международным требованиям биобезопасности. Его оснастили современным оборудованием, включая модуль биологической безопасности, разработанный миасским заводом. Модуль обеспечивает герметичный физический барьер между внутренним пространством и окружающей средой, строительными конструкциями здания и соседними помещениями.

Новый лабораторный корпус кемеровского филиала Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) посетил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области Андрей Ариткулов. Директор филиала Евгений Конаржевский рассказал о том, что лабораторию успешно ввели в эксплуатацию. Ветеринары получили санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию.

Сотрудничество МЗМО с ВНИИЗЖ началось в 2009 году. За прошедшее время завод реализовал ряд крупных проектов. По завершении строительства ветлаборатории руководство ВНИИЗЖ поблагодарило миасцев за высокое качество работ и организацию труда.

Завод спроектировал ряд корпусов, одну часть реконструировал, другую построил Фото: пресс-служба МЗМО

Министр Андрей Ариткулов оценил изолированность рабочих зон Фото: пресс-служба МЗМО