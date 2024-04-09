Застройщик из Магнитогорска требует миллионы с челябинского министерства

10 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Застройщик из Магнитогорска взыскивает с минстроя сумму неосновательного обогащения Фото: Илья Московец © URA.RU «Трест „Магнитострой“» из Магнитогорска (Челябинская область) потребовал от минстроя региона 17,6 млн рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, речь идет о сумме, как считает истец, неосновательного обогащения. «ООО „Трест Магнитострой“ обратилось с исковым заявлением к Министерству строительства и инфраструктуры. Потребовало взыскать сумму неосновательного обогащения в размере 17,648 млн рублей», — отмечено в определении суда. Также трест намерен взыскать проценты за пользование чужими средствами. Период, за которые начислена сумма, датирован промежутком с октября 2023 года по март 2023 года. Сумма процентов к взысканию составила 1,147 млн рублей. Суть спора пока не раскрыта. Предварительное заседание суда состоится в конце апреля. Одним из руководителей компании является депутат заксобрания региона Дмитрий Мельников, а собственником является Сергей Лакницкий. Его родственник Олег Лакницкий занимался успешной достройкой микрорайона «Академ-риверсайд» после того, как обанкротился предыдущий застройщик, компания «Гринфлайт». При подготовке материала URA.RU направил запросы к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не получены и будут опубликованы по мере поступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Трест „Магнитострой“» из Магнитогорска (Челябинская область) потребовал от минстроя региона 17,6 млн рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, речь идет о сумме, как считает истец, неосновательного обогащения. «ООО „Трест Магнитострой“ обратилось с исковым заявлением к Министерству строительства и инфраструктуры. Потребовало взыскать сумму неосновательного обогащения в размере 17,648 млн рублей», — отмечено в определении суда. Также трест намерен взыскать проценты за пользование чужими средствами. Период, за которые начислена сумма, датирован промежутком с октября 2023 года по март 2023 года. Сумма процентов к взысканию составила 1,147 млн рублей. Суть спора пока не раскрыта. Предварительное заседание суда состоится в конце апреля. Одним из руководителей компании является депутат заксобрания региона Дмитрий Мельников, а собственником является Сергей Лакницкий. Его родственник Олег Лакницкий занимался успешной достройкой микрорайона «Академ-риверсайд» после того, как обанкротился предыдущий застройщик, компания «Гринфлайт». При подготовке материала URA.RU направил запросы к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не получены и будут опубликованы по мере поступления.