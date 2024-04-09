Умерла почетный профессор пермского медуниверситета Палатова

09 апреля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Людмила Палатова скончалась на 95-м году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми умерла профессор ПГМУ Людмила Палатова. Она работала на кафедре госпитальной хирургии. «На 95 году жизни не стало профессора кафедры госпитальной хирургии ПГМУ Людмила Федоровна Палатова, один из старейших сотрудников университета, почетный профессор ПГМУ», — рассказали в telegram-канале пермского медуниверситета. Людмила Палатова родилась в Баку, затем вместе с семьей переехала в Пермь. Она занималась изучением патологии желчного пузыря и печени, защищала докторскую диссертацию на эту тему, опубликовала монографии и учебные пособия. В 1978 году Людмила Платова получила звание доцента, а в 1983 году — профессора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми умерла профессор ПГМУ Людмила Палатова. Она работала на кафедре госпитальной хирургии. «На 95 году жизни не стало профессора кафедры госпитальной хирургии ПГМУ Людмила Федоровна Палатова, один из старейших сотрудников университета, почетный профессор ПГМУ», — рассказали в telegram-канале пермского медуниверситета. Людмила Палатова родилась в Баку, затем вместе с семьей переехала в Пермь. Она занималась изучением патологии желчного пузыря и печени, защищала докторскую диссертацию на эту тему, опубликовала монографии и учебные пособия. В 1978 году Людмила Платова получила звание доцента, а в 1983 году — профессора.