Стало известно, из чего состоит оборона ВСУ в Харьковской области

Украина использует «зубы дракона» в своей линии обороны

09 апреля 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Украина активно обустраивает линию обороны в Харьковской области, пишет РБК-Украина Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оборонительные сооружения ВСУ в Харьковской области включают в себя бетонные укрепления, известные как «зубы дракона», а также противотанковые рвы. Об этом пишет украинское агентство РБК-Украина. «Президент Украины Владимир Зеленский проверил строительство фортификаций в Харьковской области. В регионе обустраивают заградительные рубежи: бетонные пирамиды, „зубы дракона“, противотанковые рвы», — говорится в материале агентства. По словам Зеленского, Харьковская область в данный момент является стратегически важным направлением. Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВС РФ уже активно действуют на купянском направлении, выходя к пригородам Харькова. По словам эксперта. бои за территорию Харькова уже начались. Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что украинская ПВО не может остановить российскую армию, поэтому контроль ВСУ над Харьковом может быть потерян уже в ближайшее время, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оборонительные сооружения ВСУ в Харьковской области включают в себя бетонные укрепления, известные как «зубы дракона», а также противотанковые рвы. Об этом пишет украинское агентство РБК-Украина. «Президент Украины Владимир Зеленский проверил строительство фортификаций в Харьковской области. В регионе обустраивают заградительные рубежи: бетонные пирамиды, „зубы дракона“, противотанковые рвы», — говорится в материале агентства. По словам Зеленского, Харьковская область в данный момент является стратегически важным направлением. Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВС РФ уже активно действуют на купянском направлении, выходя к пригородам Харькова. По словам эксперта. бои за территорию Харькова уже начались. Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что украинская ПВО не может остановить российскую армию, поэтому контроль ВСУ над Харьковом может быть потерян уже в ближайшее время, передает телеканал 360.