Марочко: с предприятий Харькова вывозят оборудование

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Троицк. Дубровский. Челябинская область, станок, завод, полиэтиленовая пленка
На предприятиях, откуда вывозят оборудование в Харькове, производятся БПЛА и форменная одежда Фото:
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В Харькове скрытно начали вывозить комплектующие и оборудование с небольших военных предприятий. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В городе Харьков выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий», — передает РИА Новости слова Марочко. Он добавил, что на этих объектах производятся беспилотники, форменная одежда и ремонтируется техника. По словам экс-подполковника ЛНР, вывоз оборудования проходит в ночное время суток без привлечения внимания.

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В Харькове скрытно начали вывозить комплектующие и оборудование с небольших военных предприятий. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В городе Харьков выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий», — передает РИА Новости слова Марочко. Он добавил, что на этих объектах производятся беспилотники, форменная одежда и ремонтируется техника. По словам экс-подполковника ЛНР, вывоз оборудования проходит в ночное время суток без привлечения внимания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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