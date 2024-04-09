Марочко: с предприятий Харькова вывозят оборудование

На предприятиях, откуда вывозят оборудование в Харькове, производятся БПЛА и форменная одежда
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Харькове скрытно начали вывозить комплектующие и оборудование с небольших военных предприятий. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В городе Харьков выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий», — передает РИА Новости слова Марочко. Он добавил, что на этих объектах производятся беспилотники, форменная одежда и ремонтируется техника. По словам экс-подполковника ЛНР, вывоз оборудования проходит в ночное время суток без привлечения внимания.
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