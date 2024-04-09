09 апреля 2024

В Челябинской области умерла мать-одиночка, которую бросил муж из Танзании

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Отпевание и похороны Виктории Ладейщиковой. Свердловская область, Талица, отпевание, свечи, траур, скорбь, прощание, утрата
Мать двоих детей, которую бросил танзаниец, не смогла выдержать жизненных потрясений Фото:

В Миассе похоронили мать двоих детей, которая после побега мужа, уроженца Танзании, смогла благодаря общественному резонансу приобрести жилье взамен сгоревшего дома. Женщина скончалась от пневмонии в Златоусте.

«У семьи оставалось много проблем. Денег по-прежнему не хватало. Дети все чаще проявляли подростковый эгоизм, не замечая подвига матери. А Ирина смиренно несла свою ношу. Она умерла в больнице от пневмонии», — рассказывает информагентство «Первое областное».

Агентство уточняет, что в 2021 году жительница Миасса Ирина Мухаммед Мангунгу осталась без деревенского дома, который она приобрела на средства маткапитала. Его уничтожил пожар. Ранее муж из Танзании уехал на родину, бросив женщину с двумя детьми. Дочь и сына у челябинки забрали в детский дом органы соцзащиты, не позволяя пользоваться выплатами по потере отца. Благодаря общественному резонансу женщине удалось решить бюрократические проблемы с покупкой жилья в соседнем Златоусте и вернуть детей. Однако сил на долгую жизни ей не хватило. В связи со смертью матери теперь детей готовы взять под опеку родственники семьи.

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В Миассе похоронили мать двоих детей, которая после побега мужа, уроженца Танзании, смогла благодаря общественному резонансу приобрести жилье взамен сгоревшего дома. Женщина скончалась от пневмонии в Златоусте. «У семьи оставалось много проблем. Денег по-прежнему не хватало. Дети все чаще проявляли подростковый эгоизм, не замечая подвига матери. А Ирина смиренно несла свою ношу. Она умерла в больнице от пневмонии», — рассказывает информагентство «Первое областное». Агентство уточняет, что в 2021 году жительница Миасса Ирина Мухаммед Мангунгу осталась без деревенского дома, который она приобрела на средства маткапитала. Его уничтожил пожар. Ранее муж из Танзании уехал на родину, бросив женщину с двумя детьми. Дочь и сына у челябинки забрали в детский дом органы соцзащиты, не позволяя пользоваться выплатами по потере отца. Благодаря общественному резонансу женщине удалось решить бюрократические проблемы с покупкой жилья в соседнем Златоусте и вернуть детей. Однако сил на долгую жизни ей не хватило. В связи со смертью матери теперь детей готовы взять под опеку родственники семьи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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