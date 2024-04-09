09 апреля 2024

В челябинском правительстве создается новая структура

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Открытие завода нефтегазового оборудования ГК «Буран». Челябинск, текслер алексей, топ
Алексей Текслер подписал распоряжение о создании новой структуры Фото:

В правительстве Челябинской области создается новая структура. Соответствующее распоряжение 10 апреля опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

«Создать автономную некоммерческую организацию „Корпоративный университет правительства Челябинской области“. Правительству Челябинской области выступить учредителем Корпоративного университета», — говорится в документе.

Также правительство в соответствии с распоряжением должно утвердить устав и осуществить иные действия, связанные с созданием корпоративного университета. Имущественный взнос региона в создаваемый университет составит 52 миллиона рублей.

Распоряжение о создании университета подписано председателем правительства региона Алексеем Текслером 9 апреля. Документ подлежит официальному опубликованию.

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В правительстве Челябинской области создается новая структура. Соответствующее распоряжение 10 апреля опубликовано на официальном портале правовой информации региона. «Создать автономную некоммерческую организацию „Корпоративный университет правительства Челябинской области“. Правительству Челябинской области выступить учредителем Корпоративного университета», — говорится в документе. Также правительство в соответствии с распоряжением должно утвердить устав и осуществить иные действия, связанные с созданием корпоративного университета. Имущественный взнос региона в создаваемый университет составит 52 миллиона рублей. Распоряжение о создании университета подписано председателем правительства региона Алексеем Текслером 9 апреля. Документ подлежит официальному опубликованию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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