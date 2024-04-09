09 апреля 2024

К ТЦ в центре Екатеринбурга съехались силовики. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, Росгвардия разнимала конфликт автомобилистов
По предварительным данным, Росгвардия разнимала конфликт автомобилистов Фото:

В Екатеринбурге к торговому центру «Антей» на улице Малышева съехались сотрудники Росгвардии, полиции и ГИБДД. Им пришлось вмешаться в конфликт автомобилистов из-за парковочного места, сообщили URA.RU очевидцы.

«Двое мужчин не поделили парковочное место, стали выяснять отношения. Администрация вызвала силовиков», — отметил собеседник. По его словам, на место происшествия также приезжала бригада скорой помощи. URA.RU обратилось за комментариями в силовые структуры города. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге к торговому центру «Антей» на улице Малышева съехались сотрудники Росгвардии, полиции и ГИБДД. Им пришлось вмешаться в конфликт автомобилистов из-за парковочного места, сообщили URA.RU очевидцы. «Двое мужчин не поделили парковочное место, стали выяснять отношения. Администрация вызвала силовиков», — отметил собеседник. По его словам, на место происшествия также приезжала бригада скорой помощи. URA.RU обратилось за комментариями в силовые структуры города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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