По предварительным данным, Росгвардия разнимала конфликт автомобилистов
В Екатеринбурге к торговому центру «Антей» на улице Малышева съехались сотрудники Росгвардии, полиции и ГИБДД. Им пришлось вмешаться в конфликт автомобилистов из-за парковочного места, сообщили URA.RU очевидцы.
«Двое мужчин не поделили парковочное место, стали выяснять отношения. Администрация вызвала силовиков», — отметил собеседник. По его словам, на место происшествия также приезжала бригада скорой помощи. URA.RU обратилось за комментариями в силовые структуры города. Ответ ожидается.
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