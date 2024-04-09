09 апреля 2024

Свердловский олимпийский чемпион засудил магазин за неисправный телевизор

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Пресс-конференция по старту Второго всемирного боксерского форума. Екатеринбург, мехонцев егор
Егор Мехонцев купил неисправную технику и пытался ее обменять, но ему отказали Фото:

Уроженец Асбеста (Свердловская область), олимпийский чемпион Егор Мехонцев отсудил 244 тысячи рублей у «М-Видео» в качестве компенсации за неисправный телевизор. Об этом URA.RU сообщил юрист Лев Чукреев, который представлял в суде интересы боксера.

Мехонцев купил телевизор за 79 тысяч рублей в новогодние праздники. Когда он узнал, что техника неисправна, то попытался обменять ее, но в магазине ему отказали. «Час назад Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по закону „О защите прав потребителей“ взыскал со всеми неустойками 244 тысяч рублей в пользу Мехонцева», — пояснил Чукреев.

Мехонцев родился в 1984 году. Имеет ряд значимых наград. К примеру, в 2012 году становился чемпионом Олимпиады в Лондоне, в 2009 — чемпионом мира, в 2008 и 2010-х — чемпионом Европы. На летних Олимпийских играх 2012 года Мехонцев стал единственным российским боксером-мужчиной, вышедшим в финал, и единственным боксером, выигравшим золото.

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Уроженец Асбеста (Свердловская область), олимпийский чемпион Егор Мехонцев отсудил 244 тысячи рублей у «М-Видео» в качестве компенсации за неисправный телевизор. Об этом URA.RU сообщил юрист Лев Чукреев, который представлял в суде интересы боксера. Мехонцев купил телевизор за 79 тысяч рублей в новогодние праздники. Когда он узнал, что техника неисправна, то попытался обменять ее, но в магазине ему отказали. «Час назад Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по закону „О защите прав потребителей“ взыскал со всеми неустойками 244 тысяч рублей в пользу Мехонцева», — пояснил Чукреев. Мехонцев родился в 1984 году. Имеет ряд значимых наград. К примеру, в 2012 году становился чемпионом Олимпиады в Лондоне, в 2009 — чемпионом мира, в 2008 и 2010-х — чемпионом Европы. На летних Олимпийских играх 2012 года Мехонцев стал единственным российским боксером-мужчиной, вышедшим в финал, и единственным боксером, выигравшим золото.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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