В Челябинской области остановили незаконный вывоз 20 тонн древесины в Республику Казахстан. Вместо указанного груза за рубеж пытались отправить сосновые бревна, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
«По документам в автомобиле перевозилась топливная древесина общим весом 20 тонн. Однако вместо дров таможенники обнаружили сосновые бревна — кругляк, которые относятся к деловой древесине», — сообщили в пресс-службе.
Древесину вернули на территорию России. Начальник таможенного контроля Денис Цымбал уточнил, что кругляк в Казахстан разрешено вывозить только на железнодорожном транспорте.
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