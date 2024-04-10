10 апреля 2024

Из Челябинской области не пустили 20 тонн древесины в Казахстан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Досмотр пиломатериалов на таможенном контроле. Екатеринбург, доска, пиломатериал, лесоматериалы, древесина, торговля лесом, продажа пиломатериалов
Под видом обработанной древесины пытались вывезти сосновые бревна Фото:

В Челябинской области остановили незаконный вывоз 20 тонн древесины в Республику Казахстан. Вместо указанного груза за рубеж пытались отправить сосновые бревна, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«По документам в автомобиле перевозилась топливная древесина общим весом 20 тонн. Однако вместо дров таможенники обнаружили сосновые бревна — кругляк, которые относятся к деловой древесине», — сообщили в пресс-службе.

Древесину вернули на территорию России. Начальник таможенного контроля Денис Цымбал уточнил, что кругляк в Казахстан разрешено вывозить только на железнодорожном транспорте.

Груз вернули на территорию Челябинской области
Груз вернули на территорию Челябинской области

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В Челябинской области остановили незаконный вывоз 20 тонн древесины в Республику Казахстан. Вместо указанного груза за рубеж пытались отправить сосновые бревна, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «По документам в автомобиле перевозилась топливная древесина общим весом 20 тонн. Однако вместо дров таможенники обнаружили сосновые бревна — кругляк, которые относятся к деловой древесине», — сообщили в пресс-службе. Древесину вернули на территорию России. Начальник таможенного контроля Денис Цымбал уточнил, что кругляк в Казахстан разрешено вывозить только на железнодорожном транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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