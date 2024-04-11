Куйвашев поручил отремонтировать сотни километров свердловских дорог

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Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные работы, трасса, автобан, ремонт дороги, дорога, трасса р-242
Работы пройдут с 2024 по 2026 годы Фото:

В Свердловской области к 2026 году проведут ремонт 188 дорожных участков общей площадью более 400 километров. С таким распоряжением выступил губернатор Евгений Куйвашев, передает департамент информполитики региона.

«Распоряжение правительства, которое подписал глава региона, включает 188 объектов, значительная часть дорог и мостов включена в документ по просьбам жителей региона», — следует из сообщения. Работы пройдут с 2024 по 2026 годы.

Под ремонт попадут трассы Кушва — Нижняя Тура, Ивдель — Полуночное, Полевской — Мраморское, Красноуфимск — Арти — Касли и другие. Часть участков дорог будут приведены в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В 2024 году дорожники построят, реконструируют и отремонтируют 80 километров автомобильных дорог на Среднем Урале. На эти цели будет выделено почти два миллиарда рублей. Работы будут проходить на 35 участках. Главный объект — строительство второй очереди на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в промежутке Пермь — Екатеринбург.

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В Свердловской области к 2026 году проведут ремонт 188 дорожных участков общей площадью более 400 километров. С таким распоряжением выступил губернатор Евгений Куйвашев, передает департамент информполитики региона. «Распоряжение правительства, которое подписал глава региона, включает 188 объектов, значительная часть дорог и мостов включена в документ по просьбам жителей региона», — следует из сообщения. Работы пройдут с 2024 по 2026 годы. Под ремонт попадут трассы Кушва — Нижняя Тура, Ивдель — Полуночное, Полевской — Мраморское, Красноуфимск — Арти — Касли и другие. Часть участков дорог будут приведены в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В 2024 году дорожники построят, реконструируют и отремонтируют 80 километров автомобильных дорог на Среднем Урале. На эти цели будет выделено почти два миллиарда рублей. Работы будут проходить на 35 участках. Главный объект — строительство второй очереди на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в промежутке Пермь — Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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