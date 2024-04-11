Куйвашев поручил отремонтировать сотни километров свердловских дорог

11 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Работы пройдут с 2024 по 2026 годы Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области к 2026 году проведут ремонт 188 дорожных участков общей площадью более 400 километров. С таким распоряжением выступил губернатор Евгений Куйвашев, передает департамент информполитики региона. «Распоряжение правительства, которое подписал глава региона, включает 188 объектов, значительная часть дорог и мостов включена в документ по просьбам жителей региона», — следует из сообщения. Работы пройдут с 2024 по 2026 годы. Под ремонт попадут трассы Кушва — Нижняя Тура, Ивдель — Полуночное, Полевской — Мраморское, Красноуфимск — Арти — Касли и другие. Часть участков дорог будут приведены в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В 2024 году дорожники построят, реконструируют и отремонтируют 80 километров автомобильных дорог на Среднем Урале. На эти цели будет выделено почти два миллиарда рублей. Работы будут проходить на 35 участках. Главный объект — строительство второй очереди на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в промежутке Пермь — Екатеринбург. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области к 2026 году проведут ремонт 188 дорожных участков общей площадью более 400 километров. С таким распоряжением выступил губернатор Евгений Куйвашев, передает департамент информполитики региона. «Распоряжение правительства, которое подписал глава региона, включает 188 объектов, значительная часть дорог и мостов включена в документ по просьбам жителей региона», — следует из сообщения. Работы пройдут с 2024 по 2026 годы. Под ремонт попадут трассы Кушва — Нижняя Тура, Ивдель — Полуночное, Полевской — Мраморское, Красноуфимск — Арти — Касли и другие. Часть участков дорог будут приведены в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В 2024 году дорожники построят, реконструируют и отремонтируют 80 километров автомобильных дорог на Среднем Урале. На эти цели будет выделено почти два миллиарда рублей. Работы будут проходить на 35 участках. Главный объект — строительство второй очереди на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в промежутке Пермь — Екатеринбург.