Происшествия Власти Оренбурга раскрыли данные по паводку и эвакуации Власти Оренбурга: 1708 жителей эвакуированы из-за паводка 15 апреля 2024 в 10:07 Размер текста - 17 + Администрация сообщила, что в ПВР размещены 297 жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы В Оренбурге на утро 15 апреля зафиксировано подтопление 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений, в том числе 55 многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города. Из зоны паводка эвакуированы 1708 человек, среди которых 170 детей. «Из зоны паводка эвакуированы 1708 человек, среди которых 170 детей», — сообщила администрация города. Заявление опубликовано в telegram-канале. За сутки количество эвакуированных увеличилось на 28 человек, включая четверых детей. Их количество выросло до 1708, среди которых — 170 детей. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 297 человек, 96 из них — дети. Ранее первый замглавы администрации города Алексей Кудинов сообщил, что в Оренбурге было затоплено еще около тысячи домовладений за сутки. Власти Оренбурга заявили, что уровень воды в Урале вырос до 1187 сантиметров, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Оренбурге на утро 15 апреля зафиксировано подтопление 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений, в том числе 55 многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города. Из зоны паводка эвакуированы 1708 человек, среди которых 170 детей. «Из зоны паводка эвакуированы 1708 человек, среди которых 170 детей», — сообщила администрация города. Заявление опубликовано в telegram-канале. За сутки количество эвакуированных увеличилось на 28 человек, включая четверых детей. Их количество выросло до 1708, среди которых — 170 детей. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 297 человек, 96 из них — дети. Ранее первый замглавы администрации города Алексей Кудинов сообщил, что в Оренбурге было затоплено еще около тысячи домовладений за сутки. Власти Оренбурга заявили, что уровень воды в Урале вырос до 1187 сантиметров, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям