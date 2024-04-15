Власти Оренбурга раскрыли данные по паводку и эвакуации

В Оренбурге на утро 15 апреля зафиксировано подтопление 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений, в том числе 55 многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города. Из зоны паводка эвакуированы 1708 человек, среди которых 170 детей.
«Из зоны паводка эвакуированы 1708 человек, среди которых 170 детей», — сообщила администрация города. Заявление опубликовано в telegram-канале.
За сутки количество эвакуированных увеличилось на 28 человек, включая четверых детей. Их количество выросло до 1708, среди которых — 170 детей. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 297 человек, 96 из них — дети.
Ранее первый замглавы администрации города Алексей Кудинов сообщил, что в Оренбурге было затоплено еще около тысячи домовладений за сутки. Власти Оренбурга заявили, что уровень воды в Урале вырос до 1187 сантиметров, передает телеканал 360.
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