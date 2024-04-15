Власти Оренбурга раскрыли данные по паводку и эвакуации

Власти Оренбурга: 1708 жителей эвакуированы из-за паводка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звериноголовское. Курган, деревня, половодье, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, дома
Администрация сообщила, что в ПВР размещены 297 жителей Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

В Оренбурге на утро 15 апреля зафиксировано подтопление 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений, в том числе 55 многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города. Из зоны паводка эвакуированы 1708 человек, среди которых 170 детей.

«Из зоны паводка эвакуированы 1708 человек, среди которых 170 детей», — сообщила администрация города. Заявление опубликовано в telegram-канале.

За сутки количество эвакуированных увеличилось на 28 человек, включая четверых детей. Их количество выросло до 1708, среди которых — 170 детей. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 297 человек, 96 из них — дети.

Ранее первый замглавы администрации города Алексей Кудинов сообщил, что в Оренбурге было затоплено еще около тысячи домовладений за сутки. Власти Оренбурга заявили, что уровень воды в Урале вырос до 1187 сантиметров, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Оренбурге на утро 15 апреля зафиксировано подтопление 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений, в том числе 55 многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города. Из зоны паводка эвакуированы 1708 человек, среди которых 170 детей. «Из зоны паводка эвакуированы 1708 человек, среди которых 170 детей», — сообщила администрация города. Заявление опубликовано в telegram-канале. За сутки количество эвакуированных увеличилось на 28 человек, включая четверых детей. Их количество выросло до 1708, среди которых — 170 детей. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 297 человек, 96 из них — дети. Ранее первый замглавы администрации города Алексей Кудинов сообщил, что в Оренбурге было затоплено еще около тысячи домовладений за сутки. Власти Оренбурга заявили, что уровень воды в Урале вырос до 1187 сантиметров, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...