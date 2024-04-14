14 апреля 2024

В Челябинске к концу недели может завершиться отопительный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Батареи отопления Челябинск, батарея, жкх, ремонт
Отопительный сезон в Челябинске может завершиться на текущей неделе Фото:

В Челябинске отопительный сезон может завершиться на текущей неделе. Об этом 15 апреля на аппаратном совещании в мэрии заявил замглавы Челябинска Александр Астахов.

«К концу этой недели ожидается высокая температура, до +25-27 градусов. Надо посмотреть долгосрочный прогноз и принимать решение по отопительному сезону, чтобы не было необходимости думать о том, что мы его рано завершили», — сказала глава Челябинска Наталья Котова.

По традиции отопительный сезон в Челябинске завершают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней сохраняется на отметке не ниже восьми градусов. В случае превышения этих значений власти могут не дожидаться пяти дней.

Согласно прогнозам, в субботу, 20 апреля, температура воздуха может достичь 28 градусов. В воскресенье, 21 апреля — 25 градусов. На следующей неделе жара ослабнет, но уровень температуры превысит 15 градусов.

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В Челябинске отопительный сезон может завершиться на текущей неделе. Об этом 15 апреля на аппаратном совещании в мэрии заявил замглавы Челябинска Александр Астахов. «К концу этой недели ожидается высокая температура, до +25-27 градусов. Надо посмотреть долгосрочный прогноз и принимать решение по отопительному сезону, чтобы не было необходимости думать о том, что мы его рано завершили», — сказала глава Челябинска Наталья Котова. По традиции отопительный сезон в Челябинске завершают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней сохраняется на отметке не ниже восьми градусов. В случае превышения этих значений власти могут не дожидаться пяти дней. Согласно прогнозам, в субботу, 20 апреля, температура воздуха может достичь 28 градусов. В воскресенье, 21 апреля — 25 градусов. На следующей неделе жара ослабнет, но уровень температуры превысит 15 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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