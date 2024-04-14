В Челябинске к концу недели может завершиться отопительный сезон

15 апреля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Отопительный сезон в Челябинске может завершиться на текущей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске отопительный сезон может завершиться на текущей неделе. Об этом 15 апреля на аппаратном совещании в мэрии заявил замглавы Челябинска Александр Астахов. «К концу этой недели ожидается высокая температура, до +25-27 градусов. Надо посмотреть долгосрочный прогноз и принимать решение по отопительному сезону, чтобы не было необходимости думать о том, что мы его рано завершили», — сказала глава Челябинска Наталья Котова. По традиции отопительный сезон в Челябинске завершают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней сохраняется на отметке не ниже восьми градусов. В случае превышения этих значений власти могут не дожидаться пяти дней. Согласно прогнозам, в субботу, 20 апреля, температура воздуха может достичь 28 градусов. В воскресенье, 21 апреля — 25 градусов. На следующей неделе жара ослабнет, но уровень температуры превысит 15 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске отопительный сезон может завершиться на текущей неделе. Об этом 15 апреля на аппаратном совещании в мэрии заявил замглавы Челябинска Александр Астахов. «К концу этой недели ожидается высокая температура, до +25-27 градусов. Надо посмотреть долгосрочный прогноз и принимать решение по отопительному сезону, чтобы не было необходимости думать о том, что мы его рано завершили», — сказала глава Челябинска Наталья Котова. По традиции отопительный сезон в Челябинске завершают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней сохраняется на отметке не ниже восьми градусов. В случае превышения этих значений власти могут не дожидаться пяти дней. Согласно прогнозам, в субботу, 20 апреля, температура воздуха может достичь 28 градусов. В воскресенье, 21 апреля — 25 градусов. На следующей неделе жара ослабнет, но уровень температуры превысит 15 градусов.