В Челябинске к концу недели может завершиться отопительный сезон

В Челябинске отопительный сезон может завершиться на текущей неделе. Об этом 15 апреля на аппаратном совещании в мэрии заявил замглавы Челябинска Александр Астахов.
«К концу этой недели ожидается высокая температура, до +25-27 градусов. Надо посмотреть долгосрочный прогноз и принимать решение по отопительному сезону, чтобы не было необходимости думать о том, что мы его рано завершили», — сказала глава Челябинска Наталья Котова.
По традиции отопительный сезон в Челябинске завершают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней сохраняется на отметке не ниже восьми градусов. В случае превышения этих значений власти могут не дожидаться пяти дней.
Согласно прогнозам, в субботу, 20 апреля, температура воздуха может достичь 28 градусов. В воскресенье, 21 апреля — 25 градусов. На следующей неделе жара ослабнет, но уровень температуры превысит 15 градусов.
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