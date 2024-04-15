Вода размыла дамбу на ГОКе в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство конгресс-холла на набережной реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС и апартаментов на улице Труда. Челябинск, бульдозер, отсыпка дамбы
На ремонте дамбы задействовано три единицы спецтехники. Фото архивное Фото:

В ночь на 15 апреля вода размыла дамбу на горно-обогатительном комбинате в Еткульском районе (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

«Ночью на 15 апреля на территории Березняковского ГОКа в Еткульском районе в результате перелива воды из технического водоема через насыпную дамбу, произошел ее размыв шириной три метра. Вода по руслу перетекла в реку Еманжелинка и попала в пруд села Еманжелинка Еткульского района», — сообщили в пресс-службе министерства.

Как уточнили в пресс-службе, для обследования территорий пруда, русла реки и населенных пунктов применялся беспилотник ГУ МЧС России по Челябинской области. Подтопленных жилых домов нет, подтоплено два приусадебных участка.

В настоящий момент проводятся работы по укреплению насыпной дамбы, от Березняковского ГОКа задействовано 3 единицы техники, 15 человек. На месте работает глава Еткульского района.

Всего по региону остаются подтопленными 14 земельных участков в селе Париж Нагайбакского района. Также подтоплено шесть приусадебных участков в копейском поселке Бажово.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 15 апреля вода размыла дамбу на горно-обогатительном комбинате в Еткульском районе (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Ночью на 15 апреля на территории Березняковского ГОКа в Еткульском районе в результате перелива воды из технического водоема через насыпную дамбу, произошел ее размыв шириной три метра. Вода по руслу перетекла в реку Еманжелинка и попала в пруд села Еманжелинка Еткульского района», — сообщили в пресс-службе министерства. Как уточнили в пресс-службе, для обследования территорий пруда, русла реки и населенных пунктов применялся беспилотник ГУ МЧС России по Челябинской области. Подтопленных жилых домов нет, подтоплено два приусадебных участка. В настоящий момент проводятся работы по укреплению насыпной дамбы, от Березняковского ГОКа задействовано 3 единицы техники, 15 человек. На месте работает глава Еткульского района. Всего по региону остаются подтопленными 14 земельных участков в селе Париж Нагайбакского района. Также подтоплено шесть приусадебных участков в копейском поселке Бажово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...