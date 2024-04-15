Вода размыла дамбу на ГОКе в Челябинской области

В ночь на 15 апреля вода размыла дамбу на горно-обогатительном комбинате в Еткульском районе (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.
«Ночью на 15 апреля на территории Березняковского ГОКа в Еткульском районе в результате перелива воды из технического водоема через насыпную дамбу, произошел ее размыв шириной три метра. Вода по руслу перетекла в реку Еманжелинка и попала в пруд села Еманжелинка Еткульского района», — сообщили в пресс-службе министерства.
Как уточнили в пресс-службе, для обследования территорий пруда, русла реки и населенных пунктов применялся беспилотник ГУ МЧС России по Челябинской области. Подтопленных жилых домов нет, подтоплено два приусадебных участка.
В настоящий момент проводятся работы по укреплению насыпной дамбы, от Березняковского ГОКа задействовано 3 единицы техники, 15 человек. На месте работает глава Еткульского района.
Всего по региону остаются подтопленными 14 земельных участков в селе Париж Нагайбакского района. Также подтоплено шесть приусадебных участков в копейском поселке Бажово.
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