Вода размыла дамбу на ГОКе в Челябинской области

На ремонте дамбы задействовано три единицы спецтехники. Фото архивное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь на 15 апреля вода размыла дамбу на горно-обогатительном комбинате в Еткульском районе (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

«Ночью на 15 апреля на территории Березняковского ГОКа в Еткульском районе в результате перелива воды из технического водоема через насыпную дамбу, произошел ее размыв шириной три метра. Вода по руслу перетекла в реку Еманжелинка и попала в пруд села Еманжелинка Еткульского района», — сообщили в пресс-службе министерства.

Как уточнили в пресс-службе, для обследования территорий пруда, русла реки и населенных пунктов применялся беспилотник ГУ МЧС России по Челябинской области. Подтопленных жилых домов нет, подтоплено два приусадебных участка.

В настоящий момент проводятся работы по укреплению насыпной дамбы, от Березняковского ГОКа задействовано 3 единицы техники, 15 человек. На месте работает глава Еткульского района.

Всего по региону остаются подтопленными 14 земельных участков в селе Париж Нагайбакского района. Также подтоплено шесть приусадебных участков в копейском поселке Бажово.