Екатеринбуржец упал под автобус и остался без ноги. Видео

15 апреля 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Пострадавшего госпитализировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге утром 15 апреля 46-летний мужчина упал под автобус и лишился ноги. Пострадавшего госпитализировали, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автобуса „Нефаз“, двигаясь по улице Светлореченская в сторону Объездной дороги, подъезжая к остановочной площадке, допустил наезд на пешехода, ступившего на проезжую часть дороги с тротуара. В результате ДТП пострадал 46 летний мужчина. Доставлен в ГКБ №23 с диагнозом: механическая ампутация левой стопы», — следует из сообщения. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. «Ожидать общественный транспорт необходимо строго на остановочных пунктах без выхода на проезжую часть», — подытожили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 15 апреля 46-летний мужчина упал под автобус и лишился ноги. Пострадавшего госпитализировали, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автобуса „Нефаз“, двигаясь по улице Светлореченская в сторону Объездной дороги, подъезжая к остановочной площадке, допустил наезд на пешехода, ступившего на проезжую часть дороги с тротуара. В результате ДТП пострадал 46 летний мужчина. Доставлен в ГКБ №23 с диагнозом: механическая ампутация левой стопы», — следует из сообщения. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. «Ожидать общественный транспорт необходимо строго на остановочных пунктах без выхода на проезжую часть», — подытожили в ведомстве.