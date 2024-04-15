Екатеринбуржец упал под автобус и остался без ноги. Видео

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Пострадавшего госпитализировали Фото:

В Екатеринбурге утром 15 апреля 46-летний мужчина упал под автобус и лишился ноги. Пострадавшего госпитализировали, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автобуса „Нефаз“, двигаясь по улице Светлореченская в сторону Объездной дороги, подъезжая к остановочной площадке, допустил наезд на пешехода, ступившего на проезжую часть дороги с тротуара. В результате ДТП пострадал 46 летний мужчина. Доставлен в ГКБ №23 с диагнозом: механическая ампутация левой стопы», — следует из сообщения.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. «Ожидать общественный транспорт необходимо строго на остановочных пунктах без выхода на проезжую часть», — подытожили в ведомстве.

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В Екатеринбурге утром 15 апреля 46-летний мужчина упал под автобус и лишился ноги. Пострадавшего госпитализировали, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автобуса „Нефаз“, двигаясь по улице Светлореченская в сторону Объездной дороги, подъезжая к остановочной площадке, допустил наезд на пешехода, ступившего на проезжую часть дороги с тротуара. В результате ДТП пострадал 46 летний мужчина. Доставлен в ГКБ №23 с диагнозом: механическая ампутация левой стопы», — следует из сообщения. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. «Ожидать общественный транспорт необходимо строго на остановочных пунктах без выхода на проезжую часть», — подытожили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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