В Екатеринбурге утром 15 апреля 46-летний мужчина упал под автобус и лишился ноги. Пострадавшего госпитализировали, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Водитель автобуса „Нефаз“, двигаясь по улице Светлореченская в сторону Объездной дороги, подъезжая к остановочной площадке, допустил наезд на пешехода, ступившего на проезжую часть дороги с тротуара. В результате ДТП пострадал 46 летний мужчина. Доставлен в ГКБ №23 с диагнозом: механическая ампутация левой стопы», — следует из сообщения.
Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. «Ожидать общественный транспорт необходимо строго на остановочных пунктах без выхода на проезжую часть», — подытожили в ведомстве.
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