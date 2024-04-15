МЧС раскрыло причину пожара, в котором погибли три свердловчанина

Дом в селе Лая (Свердловская область), в котором погибли супружеская пара и еще один мужчина, загорелся из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в надворных постройках. Стоит отметить, что дом не был оборудован пожарным извещателем, который мог предупредить жильцов о возгорании и спасти их жизни», — сказали спасатели. Силами десяти пожарных и четырех машин пожар был потушен за час.
Частный дом загорелся 15 апреля. На место ЧП съехались силовики, которые и обнаружили тела. Следователи возбудили уголовное дело. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, признаков криминала в инциденте не наблюдается.
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