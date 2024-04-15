В день смерти легендарного тренера челябинский «Трактор» почтил его память

16 апреля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Валерий Белоусов (в центре) на тренерском мостике «Трактора» Фото: Кондрат Александров © URA.RU Челябинский хоккейный клуб «Трактор» почтил память легендарного тренера Валерия Белоусова. Сообщение об этом появилось в telegram-канале клуба в годовщину смерти наставника, 16 апреля. «Девять лет назад ушел из жизни великий игрок и тренер „черно-белых“ Валерий Белоусов. Тот день до сих пор в памяти. И останется в ней. Если хоккей, Челябинск и „Трактор“ олицетворяли для кого-то жизнь, так это для Валерия Константиновича», — сказано в telegram-канале клуба. В клубе подчеркнули, что тонкий почерк и отточенный стиль Белоусова всегда будут ассоциироваться с Челябинском. Он был значимой частью истории, став примером для многих поколений. Валерий Белоусов родился 17 декабря 1948 года и скончался 16 апреля 2015 года. Является лидером «Трактора» за всю историю по количеству забитых за команду шайб. На посту главного тренера челябинской команды выиграл с ней Кубок Континента как победитель регулярного чемпионата КХЛ и привел к единственным на данный момент серебряным медалям Кубка Гагарина. Именем Белоусова названа ледовая арена «Трактор». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» почтил память легендарного тренера Валерия Белоусова. Сообщение об этом появилось в telegram-канале клуба в годовщину смерти наставника, 16 апреля. «Девять лет назад ушел из жизни великий игрок и тренер „черно-белых“ Валерий Белоусов. Тот день до сих пор в памяти. И останется в ней. Если хоккей, Челябинск и „Трактор“ олицетворяли для кого-то жизнь, так это для Валерия Константиновича», — сказано в telegram-канале клуба. В клубе подчеркнули, что тонкий почерк и отточенный стиль Белоусова всегда будут ассоциироваться с Челябинском. Он был значимой частью истории, став примером для многих поколений. Валерий Белоусов родился 17 декабря 1948 года и скончался 16 апреля 2015 года. Является лидером «Трактора» за всю историю по количеству забитых за команду шайб. На посту главного тренера челябинской команды выиграл с ней Кубок Континента как победитель регулярного чемпионата КХЛ и привел к единственным на данный момент серебряным медалям Кубка Гагарина. Именем Белоусова названа ледовая арена «Трактор».