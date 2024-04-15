15 апреля 2024

В день смерти легендарного тренера челябинский «Трактор» почтил его память

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ХК Трактор. финал Кубка Гагарина с Динамо Москва. Сезон 2012-2013. Челябинск, белоусов валерий, хк трактор
Валерий Белоусов (в центре) на тренерском мостике «Трактора» Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» почтил память легендарного тренера Валерия Белоусова. Сообщение об этом появилось в telegram-канале клуба в годовщину смерти наставника, 16 апреля.

«Девять лет назад ушел из жизни великий игрок и тренер „черно-белых“ Валерий Белоусов. Тот день до сих пор в памяти. И останется в ней. Если хоккей, Челябинск и „Трактор“ олицетворяли для кого-то жизнь, так это для Валерия Константиновича», — сказано в telegram-канале клуба.

В клубе подчеркнули, что тонкий почерк и отточенный стиль Белоусова всегда будут ассоциироваться с Челябинском. Он был значимой частью истории, став примером для многих поколений.

Валерий Белоусов родился 17 декабря 1948 года и скончался 16 апреля 2015 года. Является лидером «Трактора» за всю историю по количеству забитых за команду шайб. На посту главного тренера челябинской команды выиграл с ней Кубок Континента как победитель регулярного чемпионата КХЛ и привел к единственным на данный момент серебряным медалям Кубка Гагарина. Именем Белоусова названа ледовая арена «Трактор».

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» почтил память легендарного тренера Валерия Белоусова. Сообщение об этом появилось в telegram-канале клуба в годовщину смерти наставника, 16 апреля. «Девять лет назад ушел из жизни великий игрок и тренер „черно-белых“ Валерий Белоусов. Тот день до сих пор в памяти. И останется в ней. Если хоккей, Челябинск и „Трактор“ олицетворяли для кого-то жизнь, так это для Валерия Константиновича», — сказано в telegram-канале клуба. В клубе подчеркнули, что тонкий почерк и отточенный стиль Белоусова всегда будут ассоциироваться с Челябинском. Он был значимой частью истории, став примером для многих поколений. Валерий Белоусов родился 17 декабря 1948 года и скончался 16 апреля 2015 года. Является лидером «Трактора» за всю историю по количеству забитых за команду шайб. На посту главного тренера челябинской команды выиграл с ней Кубок Континента как победитель регулярного чемпионата КХЛ и привел к единственным на данный момент серебряным медалям Кубка Гагарина. Именем Белоусова названа ледовая арена «Трактор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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