Более 400 жителей Магнитогорска поменяли имя в 2023 году

В Магнитогорске (Челябинская область) в 2023 году 421 человек поменял имя. Об этом со ссылкой на представителей городского отдела ЗАГС сообщили в пресс-службе Магнитогорского собрания депутатов.
«В 2023 году зарегистрировано на 6,6% меньше актов гражданского состояния. Среди них: государственная регистрация рождения — 3944, государственная регистрация смерти — 5470, государственная регистрация заключения брака — 3018, государственная регистрация расторжения брака — 2500, установление отцовства — 606, усыновление — 39, перемена имени — 421», — уточнили в пресс-службе
Самые популярные имена для новорожденных мальчиков — Михаил, Артем, Александр, Матвей и Лев. Девочек чаще всего называли Софиями, Евами, Викториями, Аннами и Мариями. Необычные имена 2023 года: Садко, Одиссей, Дорофей, Ставр, а также Агидель, Лукерия, Степанида, Маша и Ариша.
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